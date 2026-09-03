Causa Malvinas: las 10 frases más resonantes de Javier Milei en cadena nacional
En un mensaje dirigido al país y al mundo, Milei abordó el conflicto Malvinas y tomó una posición diferente de la que tenía hace tan sólo 3 años.
Impulsado por los últimos movimientos de Donald Trump respecto a las Islas Malvinas, Javier Milei apeló a la cadena nacional este jueves por la noche.
Con un discurso grabado en el Salón Blanco de Casa Rosada y gestado en el marco del Gabinete nacional, el mandatario dio a conocer un paquete de anuncios que incluye iniciativas legislativas y decretos vinculados a la cuestión del Atlántico Sur, marcando una llamativa diferencia respecto de sus viejos discursos.
Causa Malvinas: las 10 frases más resonantes de Javier Milei en cadena nacional
- "Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto".
- "Los isleños, al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación y cualquier argumento basado en referendos realizado en las islas es inválido".
- "La causa Malvinas no pertenece a un Gobierno ni a un partido político, es una causa nacional".
- "En el mundo corren vientos favorables de cambio hacia nuestro reclamo".
- "Los Estados Unidos evalúan un cambio de posición, porque saben que en Argentina tienen un socio confiable".
- "El rol y la relevancia de nuestro país en el mundo ha cambiado fuertemente".
- "Quienes operan en nuestras Islas a espaldas del gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal, en un territorio disputado, y una operación rentable y segura en un país soberano. No se pueden hacer las dos cosas".
- "Malvinas es el futuro. No es solamente una cuestión de nuestro pasado".
- "Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la facilidad de apropiarse del petróleo de nuestro mar".
- "O nos convertimos en una gran nación capaz de defender de verdad nuestra soberanía, o persistimos en un sendero de deterioro que nos conducirá inevitablemente al sometimiento".
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