Cristina Kirchner habló de su reciente encuentro con Esmeralda Mitre: "Me une una misma pasión"

En el año 2023 conocí y compartí una cena con Esmeralda Mitre en la casa de un amigo en común. No nos habíamos vuelto a ver desde entonces, pero hace unos días pidió venir a verme a San José 1111 y la recibí con mucho agrado este viernes.



Definitivamente es una persona que me… pic.twitter.com/bf6R81farT — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 21, 2025

"En el año 2023 conocí y compartí una cena con Esmeralda Mitre en la casa de un amigo en común. No nos habíamos vuelto a ver desde entonces, pero hace unos días pidió venir a verme a San José 1111 y la recibí con mucho agrado este viernes.

Definitivamente es una persona que me cae muy bien. Es obvio que venimos de historias personales y políticas absolutamente diferentes, pero es una mujer muy valerosa con la que me une una misma pasión: La Lucha por La Verdad.

Me regaló un libro que su padre escribió y le regaló, con una dedicatoria muy especial.

Gracias Esmeralda, no solo por el gesto sino también por tus palabras.".