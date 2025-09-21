Cristina Kirchner habló de su reciente encuentro con Esmeralda Mitre: "Me une una misma pasión"
La exmandataria reveló cómo conoce a la empresaria y actriz, a quien calificó como una mujer "muy valerosa".
La expresidenta Cristina Kirchner dio a conocer detalles de su reciente encuentro con la actriz y empresaria Esmeralda Mitre, en el marco de la prisión domiciliaria que cumple en su vivienda de San José 1111.
Luego de que Mitre compartiera en sus redes sociales fotos de la reunión, la líder del peronismo se mostró muy a gusto con la visita, a la que calificó como una mujer "muy valerosa".
A través de su cuenta de X, la exmandataria contó que conoció a Mitre en 2023, y que hace unos días la actriz pidió verla. "La recibí con mucho agrado este viernes", confesó Cristina.
En su publicación, Cristina Kirchner destacó la valentía de Mitre, con la que confesó tener una misma pasión: "La Lucha por La Verdad". A pesar de venir de historias personales y políticas muy distintas, la expresidenta contó que se siente muy unida a la actriz.
Para cerrar su publicación, la líder del peronismo agradeció el gesto de Mitre, quien le regaló un libro que su padre, Bartolomé Mitre, le había obsequiado a ella hace muchos años.
La publicación de Cristina Kirchner sobre Esmeralda Mitre
"En el año 2023 conocí y compartí una cena con Esmeralda Mitre en la casa de un amigo en común. No nos habíamos vuelto a ver desde entonces, pero hace unos días pidió venir a verme a San José 1111 y la recibí con mucho agrado este viernes.
Definitivamente es una persona que me cae muy bien. Es obvio que venimos de historias personales y políticas absolutamente diferentes, pero es una mujer muy valerosa con la que me une una misma pasión: La Lucha por La Verdad.
Me regaló un libro que su padre escribió y le regaló, con una dedicatoria muy especial.
Gracias Esmeralda, no solo por el gesto sino también por tus palabras.".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario