Reforma laboral: cuándo se debate en Diputados el proyecto aprobado por el Senado
El proyecto de flexibilización laboral debe cumplir ahora algunos pasos en la Cámara baja antes de ser tratado en el recinto durante las sesiones extraordinarias.
Como ya se informó, Victoria Villarruel giró el proyecto de flexibilización laboral a la Cámara de Diputados luego de que el Senado diera media sanción a la norma impulsada por el Gobierno y sus aliados en el ámbito legislativo.
Ahora, el presidente de la cámara baja, Martín Menem, debe convocar para el miércoles próximo al plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto, donde se deberá emitir el dictamen para tratar el proyecto antes del fin de las sesiones extraordinarias, que se producirá el 28 de febrero.
Los pasos en Diputados para tratar la reforma laboral
En concreto, la Cámara de Diputados deberá seguir los siguientes pasos para, eventualmente, convertir en ley el proyecto de flexibilización laboral impulsado por el oficialismo:
Convocatoria a comisiones
El objetivo del oficialismo es reunir el próximo miércoles al plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto.
Emisión de dictamen
Se espera que los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y aliados obtengan la firma de mayoría ese mismo día para habilitar el debate en el recinto.
Sanción definitiva
La meta es convertir el proyecto en ley antes del 28 de febrero, fecha límite del periodo de prórroga de las sesiones extraordinarias en Diputados.
La votación de la reforma laboral en el Senado
Como se informó, esta semana el Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de flexibilización laboral impulsado por la gestión libertaria, con 42 votos afirmativos y 30 negativos, sin abstenciones, superando el umbral de 37 necesarios que establece el reglamento.
El oficialismo logró abroquelar a su tropa de La Libertad Avanza (LLA) y sumó el apoyo clave del PRO, la gran mayoría de la UCR y bloques provinciales como el Frente Renovador de la Concordia (Misiones) y Unidad Federal.
En tanto, el rechazo fue liderado por los legisladores de Unión por la Patria (UxP), acompañado por el bloque Convicción Federal y los senadores santacruceños que responden al gobernador Claudio Vidal.
