Reforma laboral: cuándo se debate en Diputados el proyecto aprobado por el Senado

Sanción definitiva

La meta es convertir el proyecto en ley antes del 28 de febrero, fecha límite del periodo de prórroga de las sesiones extraordinarias en Diputados.

La votación de la reforma laboral en el Senado

reforma laboral votos senado

Como se informó, esta semana el Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de flexibilización laboral impulsado por la gestión libertaria, con 42 votos afirmativos y 30 negativos, sin abstenciones, superando el umbral de 37 necesarios que establece el reglamento.

El oficialismo logró abroquelar a su tropa de La Libertad Avanza (LLA) y sumó el apoyo clave del PRO, la gran mayoría de la UCR y bloques provinciales como el Frente Renovador de la Concordia (Misiones) y Unidad Federal.

En tanto, el rechazo fue liderado por los legisladores de Unión por la Patria (UxP), acompañado por el bloque Convicción Federal y los senadores santacruceños que responden al gobernador Claudio Vidal.