El Gobierno apuntó contra la CGT por su llamado a un paro general

El vocero puntualizó que “es llamativo que quienes defiendan de manera legítima los derechos de los trabajadores no hayan percibido lo que están percibido en 17 días de gobierno y no lo hayan hecho en cuatro años que tuvieron para analizar la situación”.

“Su defensa de los derechos de los trabajadores tal vez esté sesgada por otros intereses”, consideró el vocero presidencial.

Por otro lado, remarcó que "no hay precedentes de haber llamado a un paro general de una forma tan rápida desde la asunción de un nuevo gobierno” y agregó que “a esta altura deberíamos ser conscientes que la herencia que ha recibido este gobierno es absolutamente brutal por lo malo”.

“La enorme mayoría de los argentinos sí entiende de la situación y que de este problema se sale trabajando y produciendo, no parando ni cortando calles”, aseguró el vocero.

“Nos pareció llamativo que la dirigencia sindical esté en contra de las reformas que proponemos para el mundo del trabajo”, consideró el vocero al comienzo de su conferencia de prensa y reiteró: “A nuestro entender la situación económica es crítica, estamos en un sendero extremadamente complejo, complicado y preocupante donde, se vienen meses muy difíciles en Argentina. Nos llama la atención que, en este contexto, no se entienda que efectivamente dentro de los aspectos que merecen una modernización está el esquema laboral, que necesita reformas urgentes”.

Acto seguido, enumeró algunas de las problemáticas en cuestiones laborales: “Argentina tiene un PBI per cápita más bajo que lo que teníamos en 2011. Eso significa que Argentina no está creciendo. Además, hace diez años que no se crea empleo privado de calidad. Cuando se analizan los números, lo único que ha crecido son los empleos informales y los estatales”.

“Argentina es el país dentro de la región que tiene la menor cantidad de empresas por habitante y son las empresas las que generan empleo de calidad. Además, los salarios son de los más bajos de la región, y buena parte de la economía del trabajo es informal”, sostuvo Manuel Adorni.

“Creer que esta dinámica de los últimos diez años no está relacionada con la normativa laboral nos llama la atención”, mencionó sobre el accionar de la CGT y reiteró que “las reformas que tienen que ver con el ámbito laboral están en línea con generar trabajo en blanco, que las empresas inviertan y los salarios mejores”.