Con críticas al Gobierno, la CGT encabezó el acto del Día del Trabajador: "La realidad es superior a un Excel"

“Venimos a decirle a este Gobierno que no se soporta más que siga ajustando al pueblo y sacando su dignidad. Venimos a decirle que no se puede hacer un país libre, justo y soberano quitando derechos, terminando con la economía y el consumo”, enfatizó Argüello.

Otro de los ejes centrales del texto leído fue el contraste entre los indicadores oficiales y la situación cotidiana de la población. Cristian Jerónimo señaló que la crisis es evidente en "cada fábrica que baja su producción" y cada comercio que cierra sus puertas.

“No lo dicen los números y las estadísticas, lo dice la realidad de la ciudadanía. Lo vemos en cada fábrica que baja su producción, cada comercio que baja su persiana, cada trabajador que pierde su poder adquisitivo y cada jubilado que tiene que elegir entre comer o comprar su medicamento”, lamentó Jerónimo.

El documento remarcó la vulnerabilidad de los trabajadores y de los jubilados, quienes se ven obligados a elegir entre alimentarse o comprar medicamentos.

El mensaje del papa Francisco como prólogo del acto de la CGT por el Día del Trabajador

Antes de las palabras de la cúpula sindical, el acto inició con un homenaje al papa Francisco, a un año de su fallecimiento. En sintonía con el documento de la CGT, el padre Lorenzo “Toto” de Vedia reforzó la idea de que la situación social debe primar sobre las metas financieras: “La realidad es superior a un Excel, al equilibrio fiscal y a los escritorios”.