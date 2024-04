La CGT volvió a criticar la reforma laboral que impulsa el Gobierno

Tras la Marcha Federal Universitaria, que "fue una de las más grandes" a las que asistió, Pablo Moyano acusó al Gobierno de "no estar viendo lo que está pasando en la calle, la bronca que se va acumulando" a pesar de que desde la Casa Rosada insisten con la motosierra "sin fin" y los partidarios de Milei afirman que sus oponentes "no la ven".

"Hay un montón de problemas que el Gobierno no está viendo: el aumento de los precios de los alimentos, de los medicamentos, de los alquileres, las tarifas, la recesión muy grande que hay. Eso es lo que va a ir acrecentando la conflictividad social. Ojalá escuche, pero no creo. Están encerrados en su propia realidad", explicó el hijo del líder de Camioneros.

Moyano (hijo) también se refirió a la próxima presentación de la Ley Bases, una reversión de la fallida Ley Ómnibus que también incluiría las reformas laborales que la CGT rechazó.

"Un día te dicen otra cosa, después van cerrando distintos temas. Hasta ayer la reforma laboral salía completa. Después la modificaron. No sabemos qué va a presentar el Gobierno. Nosotros la rechazamos de plano", sentenció Moyano.

"No podemos permitir que los trabajadores no cobren indemnizaciones, limitar el derecho a huelga, ampliar los periodos de prueba. Eso no es negociable", aclaró el dirigente de la CGT, para quien la reforma laboral propuesta por el Gobierno es "regresiva y represiva".