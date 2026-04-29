"Corruptos son ustedes": el nuevo ataque de Javier Milei a los periodistas en el Congreso

Las causas judiciales que incomodan al oficialismo

Los repetidos insultos del Presidente hacia el periodismo, replicados diariamente en redes sociales por funcionarios y simpatizantes libertarios, se han potenciado en las últimas semanas.

IMPORTANTE: Manuel Adorni EN VIVO en el Congreso

Este nivel de confrontación crece al compás de los vaivenes del plan económico y de las fuertes novedades judiciales que sacuden a la administración: el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, los avances en la causa $LIBRA (donde se investiga una presunta mega estafa), y las graves acusaciones de corrupción impulsadas por la Justicia por irregularidades detectadas en la Agencia Nacional de Discapacidad.