Javier Milei, descontrolado en el Congreso contra diputados opositores: "Ustedes son los asesinos"

"150 millones de personas... tus ideas mataron a 150 millones de personas, ustedes son los asesinos, dale...", gritó Milei con el rostro desencajado, en una clara alusión a las víctimas atribuidas a regímenes comunistas y socialistas a lo largo de la historia.

La presencia del jefe de Estado en un informe de gestión de su ministro ya era considerada una anomalía institucional, pero su participación directa en los cruces verbales marcó un nuevo hito en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Mientras Adorni intentaba retomar su exposición técnica, el foco de atención se desplazó definitivamente hacia el palco presidencial, dejando en claro que el Gobierno no está dispuesto a conceder ni un milímetro de terreno en la denominada "batalla cultural", incluso en el corazón de las instituciones democráticas.