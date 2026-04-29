Javier Milei, descontrolado en el Congreso contra diputados opositores: "Ustedes son los asesinos"
El Presidente se mostró desencajado y con más vehemencia de lo habitual, cruzando a legisladores de izquierda que criticaban al jefe de Gabinete.
La tensión en el Congreso de la Nación alcanzó niveles inéditos durante la presentación del primer informe de gestión de Manuel Adorni, con el presidente Javier Milei furioso y protagonista de varios y escandalosos episodios desde uno de los palcos del recinto.
El libertario rompió con la tradición al decidir presenciar la sesión desde uno de los palcos del primer piso, abandonó su rol de espectador para intervenir activamente en el debate, cruzando a gritos a legisladores de la oposición.
En este marco, el mandatario se mostró visiblemente furioso ante las constantes interrupciones y críticas que recibía su jefe de Gabinete por parte de los bloques opositores. Lejos de mantener la investidura protocolar, reaccionó con vehemencia cada vez que el discurso de Adorni era cuestionado desde las bancas.
El estallido de Javier Milei en el Congreso
El momento de mayor voltaje ocurrió durante una de las intervenciones de los bloques de izquierda. Ante los cuestionamientos hacia la política económica y social del Gobierno, el Presidente se asomó desde el palco y, señalando directamente a los diputados, lanzó una acusación lapidaria que paralizó por unos segundos el recinto.
"150 millones de personas... tus ideas mataron a 150 millones de personas, ustedes son los asesinos, dale...", gritó Milei con el rostro desencajado, en una clara alusión a las víctimas atribuidas a regímenes comunistas y socialistas a lo largo de la historia.
La presencia del jefe de Estado en un informe de gestión de su ministro ya era considerada una anomalía institucional, pero su participación directa en los cruces verbales marcó un nuevo hito en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Mientras Adorni intentaba retomar su exposición técnica, el foco de atención se desplazó definitivamente hacia el palco presidencial, dejando en claro que el Gobierno no está dispuesto a conceder ni un milímetro de terreno en la denominada "batalla cultural", incluso en el corazón de las instituciones democráticas.
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