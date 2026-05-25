Se derrumba Javier Milei en encuestas, mientras crece Axel Kicillof: rechazo al modelo económico libertario

El gobernador de la provincia de Buenos Aires demuestra una notable elasticidad electoral. Su voto probable (15,5%) se suma a su núcleo duro y lo proyecta a un techo total del 45,8%. Esta diferencia de quince puntos entre su base y su potencial máximo perfila un volumen político que, bajo el actual sistema electoral, le otorgaría posibilidades concretas de imponerse en una primera vuelta.

Por el contrario, el presidente de la Nación exhibe síntomas de encasillamiento. Su voto probable es de apenas el 6,9%, lo que sitúa su techo electoral en un 36,8%. Este comportamiento técnico evidencia que el mandatario retiene de manera casi exclusiva a sus convencidos, pero experimenta serias dificultades para permear en otros estratos de la sociedad, un fenómeno asociado a la baja sostenida en sus niveles de popularidad general.

image Se derrumba Javier Milei en las encuestas, mientras crece Axel Kicillof.

El modelo económico como frontera ideológica

El estancamiento en la proyección del primer mandatario encuentra su explicación fundamental en el plano económico. La encuesta revela que el modelo económico de corte peronista sigue reteniendo una mayor adhesión cultural y social, alcanzando el 46,5% de las preferencias, frente al 36% que respalda el programa mileinista.

Desde una perspectiva estrictamente ideológica, las posibilidades de crecimiento de Javier Milei parecen haber tocado un límite estructural. El universo de votantes donde el Presidente conserva chances de captación se reduce casi con exclusividad a la derecha y, marginalmente, a la centro derecha.

Fuera de esos andariveles, el rechazo a su programa económico funciona como un fuerte elemento disuasorio, operando no solo en el núcleo opositor duro sino también en la gran mayoría de los votantes que se autoperciben como independientes.

Las variables analizadas sugieren que, para alterar la actual ecuación política y ensanchar su base de sustentación de cara al futuro, el oficialismo se vería obligado a aplicar correcciones o cambios de rumbo en su modelo económico.

No obstante, a la luz de los discursos públicos del propio Presidente y de su núcleo de asesores, esa alternativa asoma como una posibilidad sumamente improbable, lo que fija el actual escenario de polarización como la constante política de los próximos meses.