Tras el escándalo con D'Alessandro, le regalaron una grúa de juguete a Felipe Miguel

larreta.jpg Marcelo D'Alessandro y Horacio Rodríguez Larreta

"Rodríguez Larreta hizo un discurso de campaña, tal como lo estábamos esperando. Es un Jefe de Gobierno que pasa pocos días en la Ciudad de Buenos Aires y muchos recorriendo el país hablando de lo que dice haber hecho en CABA. Y acá la realidad dista mucho de ser esa”, apuntó Valdés.

Valdés se mostró disconforme con respecto a la seguridad de la Ciudad. “Estamos sin ministro hace dos meses. No hay nadie a cargo. Es un verano en el que vimos el asesinato de una Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que vimos en barrios como Bajo Flores asesinaron a una nena de 4 años por el narcotráfico. Yo discrepo de politizar una muerte pero lo que no puede pasar es no tener responsables políticos”, señaló.

estacionamiento gruas multas-.jpg

Y agregó: “Los datos de la seguridad en la Ciudad no fueron publicados en su totalidad. No están subidos a la base de datos a nivel nacional, con lo cual no podemos comparar las cifras de la Ciudad con otros distritos. Además, son datos parciales entregados en formato de gacetilla a la prensa, pero nunca hemos visto un informe completo con una metodología de trabajo definida sino que son anuncios de un funcionario. La pregunta es: ¿baja el delito o baja la denuncia del delito?”.

El legislador porteño hizo también referencia a la educación. “Esta semana vimos con el inicio de las clases otra vez 50 mil chicos y chicas se quedaban sin vacante en la Ciudad sin que se construyan las escuelas que son necesarias, cuando hay un presupuesto en infraestructura escolar que ha descendido sistemáticamente todos los años y una ministra de educación que no tiene idea de lo q pasa adentro de las aulas. Es lamentable que con los recursos que tiene la Ciudad no podamos resolver esta cuestión”.