La vuelta no duraría mucho y pasaría otro año más hasta el regreso definitivo de Perón a la Argentina. En su llegada a Ezeiza en 1973 la recepción fue menos festiva y la represión, más violenta: a ese capítulo se lo conoce como la Masacre de Ezeiza.

Pero en 1972 primó la épica de la reconstrucción, y este martes el Partido Justicialista hizo eco de ese sentimiento con un guiño en redes sociales a la casa de la expresidenta Cristina Kirchner, actual titular del espacio político que se encuentra en prisión domiciliaria tras ser condenada a seis años de prisión por corrupción.

Desde La Cámpora, espacio político fundado y liderado por el hijo de la expresidenta, Máximo Kirchner, también aportaron un mensaje en línea con el sentimiento de 1972, pero adaptado al elenco actual.