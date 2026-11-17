Día de la Militancia Peronista: por qué se celebra cada 17 de noviembre
Este martes se festeja el Día de la Militancia peronista, justo un mes después del día de la lealtad peronista, que es el 17 de octubre.
Este martes, 17 de noviembre, el Partido Justicialista y sus adeptos celebran el Día de la Militancia Peronista, en la fecha en que regresó al país de Juan Domingo Perón después de casi dos décadas de exilio.
La llegada de Perón a Ezeiza, bajo la lluvia y con un fuerte operativo de seguridad, dio lugar a una jornada épica para la militancia que llevaba años operando bajo el lema "Luche y vuelve", aún con la proscripción del Partido Justicialista tras el golpe de 1955.
Después de 17 años de espera la militancia peronista se reencontró con el expresidente en suelo argentino, aunque a la distancia.
El militar retirado bajó del vuelo DC-8 de Alitalia -que lo había traído desde Roma- y fue trasladado a un hotel del aeropuerto para luego ponerse en marcha hacia su nuevo hogar, sobre la calle Gaspar Campos, en el partido de Vicente López.
Antes hubo tiempo para la famosa foto de Perón bajo el paraguas sostenido por el secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci.
La vuelta no duraría mucho y pasaría otro año más hasta el regreso definitivo de Perón a la Argentina. En su llegada a Ezeiza en 1973 la recepción fue menos festiva y la represión, más violenta: a ese capítulo se lo conoce como la Masacre de Ezeiza.
Pero en 1972 primó la épica de la reconstrucción, y este martes el Partido Justicialista hizo eco de ese sentimiento con un guiño en redes sociales a la casa de la expresidenta Cristina Kirchner, actual titular del espacio político que se encuentra en prisión domiciliaria tras ser condenada a seis años de prisión por corrupción.
Desde La Cámpora, espacio político fundado y liderado por el hijo de la expresidenta, Máximo Kirchner, también aportaron un mensaje en línea con el sentimiento de 1972, pero adaptado al elenco actual.
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