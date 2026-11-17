Mauricio Macri

El PRO también respaldó la eliminación de la elección directa de los representantes argentinos en el Parlamento del Mercosur. La propuesta establece que esos legisladores sean designados por la Cámara de Diputados, en lugar de ser elegidos mediante el voto popular.

El futuro de las PASO

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado volverá a reunirse este martes desde las 15 para retomar el tratamiento de la reforma electoral impulsada por el gobierno de Milei. Con la suspensión de las PASO como principal objetivo, el oficialismo llegará al encuentro con un borrador modificado que incorpora concesiones a los gobernadores aliados para intentar destrabar una iniciativa que permanece frenada desde hace meses.

La principal modificación respecto del proyecto original es que, en lugar de avanzar con la eliminación definitiva de las primarias, el nuevo texto propone suspenderlas por única vez para las elecciones de 2027. A cambio el Gobierno incorporó la habilitación de listas colectoras, también por única vez, un reclamo de algunos gobernadores para permitir que distintas fuerzas políticas puedan acompañar una misma fórmula presidencial con listas legislativas propias.

La reunión, convocada por el presidente de la comisión, el senador fueguino Agustín Coto, se realizará en el Salón Illia y tendrá como eje el análisis del expediente enviado por el Poder Ejecutivo. La expectativa de La Libertad Avanza es conseguir dictamen durante la misma jornada y dejar encaminado el tratamiento en el recinto para el jueves 26 de noviembre.