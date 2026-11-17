“La baja de impuestos que venimos impulsando no es una medida aislada ni una concesión circunstancial. Es nuestra forma de entender el rol que nos toca como Gobierno. Para nosotros bajar impuestos es un deber ético”, dijo el Jefe de Gobierno junto a su Gabinete, y agregó: “por eso administramos cada peso con mucha responsabilidad: revisamos continuamente el gasto, eliminamos burocracia, mejoramos y simplificamos procesos. Eliminamos más de 9 mil cargos administrativos y 359 gerencias del Gobierno, esto nos permitió incorporar 1.600 policías y 1.900 médicos”.

Y agregó: “Queremos ser una Ciudad donde la gente quiera venir, invertir, quedarse y crecer. Creemos que el sector privado tiene un rol fundamental para construir una Ciudad próspera. Nuestra obligación es simple: gastar menos, gastar mejor y cobrar menos impuestos. Es fácil decirlo, no tan fácil hacerlo, pero cuando uno cree en lo que hace, a la larga logra sus objetivos”, explicó.

Incentivos en la Ciudad

Claves a tener en cuenta sobre el programa de incentivos anunciado por Macri prevé:

Incentivos fiscales y financieros: permite computar el 25% de las inversiones como pago a cuenta de Ingresos Brutos, suma exenciones en el Impuesto de Sellos para obras productivas y en el impuesto inmobiliario y ABL. Esto se complementa con una línea de créditos preferenciales del Banco Ciudad.

Sectores y zona estratégicas: los beneficios apuntan a potenciar actividades dinámicas como la tecnología, la inteligencia artificial, la biotecnología, la economía verde y las industrias creativas, con un fuerte anclaje territorial en el Microcentro (Área de Transformación Productiva) y la zona sur de la Ciudad (Área de Desarrollo Prioritario).

Trámites 100% digitales: la inscripción, evaluación y fiscalización se realiza por intermedio de la plataforma TAD (Trámites a Distancia); se reduce la burocracia y garantiza la trazabilidad y transparencia para los inversores.

Jorge Macri

Podrán acceder sectores considerados estratégicos: