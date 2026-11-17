Incentivo a las inversiones: la Ciudad de Buenos Aires devolverá el 25% como pago a cuenta de Ingresos Brutos
La Ciudad de Buenos Aires anunció un nuevo Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones en sectores considerados estratégicos.
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció la implementación de un nuevo Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMICABA), la versión porteña del RIGI nacional que va a facilitar la inversión de las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes) y que permitirá, entre otros beneficios, recuperar el 25% de dinero invertido como pago a cuenta de Ingresos Brutos.
En la presentación Macri describió que si, por ejemplo, una microempresa como una panificadora decidiera invertir 125 mil dólares para renovar toda la línea de máquinas o producir a mayor escala, con el RIMICABA tendrá un incentivo económico de más de 46 millones de pesos, que representa un 58% de reducción en Ingresos Brutos a 24 meses.
Según consignaron desde el gobierno porteño, el nuevo programa que anunció Macri frente a pequeños y medianos empresarios, "aporta previsibilidad y simplifica el camino de quienes apuestan por el desarrollo de la Ciudad, especialmente el sur porteño y el Microcentro, donde se instalará el Distrito de la Inteligencia Artificial". Los proyectos que apliquen en estas dos zonas, consideradas estratégicas, tendrán prioridad.
“Seguimos bajando impuestos. Ya está en marcha el RIMICABA, un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones. Las empresas que se inscriban podrán descontar de Ingresos Brutos el 25% de lo que inviertan. Podrán incluso usarlo para no pagar Sellos, ABL e Impuesto Inmonbiliario y acceder a una línea de crédito preferencial del Banco Ciudad”, sostuvo Macri.
La implementación del nuevo incentivo prevé un cupo fiscal de 300 mil millones de pesos para movilizar capitales privados y se estructura sobre ejes orientados a desburocratizar y premiar el esfuerzo productivo.
“La baja de impuestos que venimos impulsando no es una medida aislada ni una concesión circunstancial. Es nuestra forma de entender el rol que nos toca como Gobierno. Para nosotros bajar impuestos es un deber ético”, dijo el Jefe de Gobierno junto a su Gabinete, y agregó: “por eso administramos cada peso con mucha responsabilidad: revisamos continuamente el gasto, eliminamos burocracia, mejoramos y simplificamos procesos. Eliminamos más de 9 mil cargos administrativos y 359 gerencias del Gobierno, esto nos permitió incorporar 1.600 policías y 1.900 médicos”.
Y agregó: “Queremos ser una Ciudad donde la gente quiera venir, invertir, quedarse y crecer. Creemos que el sector privado tiene un rol fundamental para construir una Ciudad próspera. Nuestra obligación es simple: gastar menos, gastar mejor y cobrar menos impuestos. Es fácil decirlo, no tan fácil hacerlo, pero cuando uno cree en lo que hace, a la larga logra sus objetivos”, explicó.
Incentivos en la Ciudad
Claves a tener en cuenta sobre el programa de incentivos anunciado por Macri prevé:
Incentivos fiscales y financieros: permite computar el 25% de las inversiones como pago a cuenta de Ingresos Brutos, suma exenciones en el Impuesto de Sellos para obras productivas y en el impuesto inmobiliario y ABL. Esto se complementa con una línea de créditos preferenciales del Banco Ciudad.
Sectores y zona estratégicas: los beneficios apuntan a potenciar actividades dinámicas como la tecnología, la inteligencia artificial, la biotecnología, la economía verde y las industrias creativas, con un fuerte anclaje territorial en el Microcentro (Área de Transformación Productiva) y la zona sur de la Ciudad (Área de Desarrollo Prioritario).
Trámites 100% digitales: la inscripción, evaluación y fiscalización se realiza por intermedio de la plataforma TAD (Trámites a Distancia); se reduce la burocracia y garantiza la trazabilidad y transparencia para los inversores.
Podrán acceder sectores considerados estratégicos:
- Tecnología de la información y comunicaciones.
- Inteligencia artificial, análisis de datos y automatización.
- Biotecnología, ciencias de la vida y tecnología médica.
- Economía verde, energías renovables y eficiencia energética.
- Industrias creativas y culturales.
- Educación tecnológica y formación profesional avanzada.
- Hotelería, turismo sustentable e industria gastronómica.
- Logística inteligente y movilidad sostenible.
- Construcción sustentable y hábitat tecnológico.
- Servicios profesionales de alto valor agregado.
- Servicios de salud.
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