El juez Casanello denunció al jefe de sistemas de la Suizo Argentina por encubrimiento y falso testimonio
Se trata de Daniel Díaz, quien comenzó colaborando con los investigadores, pero luego bloqueó información clave en la causa por el pago de presuntas coimas.
La investigación por las presuntas coimas pagadas a los más altos funcionarios del Gobierno desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sigue en curso: este viernes, el fiscal federal Franco Picardi dispuso una serie de allanamientos simultáneos en distintos domicilios.
Entre ellos, los ubicados en barrios privados donde residen los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker —propietarios de la Droguería Suizo Argentina— y el extitular de la mencionada dependencia, Diego Spagnuolo.
En esos procedimientos, además, se solicitó información sobre ingresos y egresos de los countrys desde principios de este año, así como datos de una caja de seguridad vinculada al exdirector de la Agencia, en la que se hallaron U$S80.000 sin que se pueda explicar su origen.
La Fiscalía entiende que el flujo de dinero es clave para reconstruir la presunta ruta de sobornos que habría beneficiado a funcionarios nacionales en acuerdo con la empresa proveedora de medicamentos.
Causa judicial paralela a las coimas en la ANDIS
Con ese marco de fondo, el juez Sebastián Casanello, que tiene a su cargo la causa, denunció penalmente al jefe de sistemas de la Droguería Suizo Argentina, Daniel Díaz, acusándolo de resistencia a la autoridad, encubrimiento y falso testimonio.
En la causa que investiga el presunto entramado de corrupción en la ANDIS, luego de que salieran a la luz audios del extitular del organismo, que salpican hasta a la hermana del Presidente, Karina Milei, el magistrado inició un nuevo proceso judicial colateral, que recayó en el Juzgado Federal N°10, a cargo de Julián Ercolini.
Según se informó por C5N, durante los allanamientos realizados en la Suizo Argentina, el jefe de sistemas de la compañía había empezado a colaborar, pero luego comenzó a negarse a brindar información clave a los investigadores.
"Primero dijo que no iba a entregar las contraseñas, luego la Policía le tomó una declaración testimonial en el momento y también dijo que no iba a colaborar. Es una nueva línea de investigación que va a tener esta causa que bueno cada vez abre más y más puertas", indicó en la citada señal de noticias la periodista Martina Garbarz.
