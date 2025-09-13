El juez Casanello denunció al jefe de sistemas de la Suizo Argentina por encubrimiento y falso testimonio

Con ese marco de fondo, el juez Sebastián Casanello, que tiene a su cargo la causa, denunció penalmente al jefe de sistemas de la Droguería Suizo Argentina, Daniel Díaz, acusándolo de resistencia a la autoridad, encubrimiento y falso testimonio.

En la causa que investiga el presunto entramado de corrupción en la ANDIS, luego de que salieran a la luz audios del extitular del organismo, que salpican hasta a la hermana del Presidente, Karina Milei, el magistrado inició un nuevo proceso judicial colateral, que recayó en el Juzgado Federal N°10, a cargo de Julián Ercolini.

Según se informó por C5N, durante los allanamientos realizados en la Suizo Argentina, el jefe de sistemas de la compañía había empezado a colaborar, pero luego comenzó a negarse a brindar información clave a los investigadores.

"Primero dijo que no iba a entregar las contraseñas, luego la Policía le tomó una declaración testimonial en el momento y también dijo que no iba a colaborar. Es una nueva línea de investigación que va a tener esta causa que bueno cada vez abre más y más puertas", indicó en la citada señal de noticias la periodista Martina Garbarz.

Embed - ESCÁNDALO de las COIMAS: el JEFE DE SISTEMAS de la Suizo fue DENUNCIADO por ENCUBRIMIENTO