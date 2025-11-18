Coimas en ANDIS: Miguel Ángel Calvete se negó a declarar tras los audios filtrados
Después de estar tres meses bajo secreto de sumario, la Justicia intenta esclarecer la trama que involucra supuestos pagos ilegales dentro del organismo estatal.
El empresario Miguel Ángel Calvete se negó a declarar este martes ante el juez Sebastián Casanello en el marco de la causa que investiga supuestos manejos fraudulentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Se trata de uno de los señalados por la Justicia por su presunta participación en el entramado ilícito.
La ronda de declaraciones es en Comodoro Py con la intención de esclarecer el presunto entramado de coimas a través del cual el organismo se manejó durante un año aproximadamente. Ahora, este miércoles llegará el turno del extitular del organismo, Diego Spagnuolo, apuntado como el presunto líder de la organización que habría direccionado contratos con sobreprecios millonarios.
En las pruebas reunidas por el fiscal Franco Picardi, Calvete, quien se encuentra sindicado como lobista de droguerías e intermediario en el esquema ilegal, pidió por WhatsApp a un contacto "cinco palos" en efectivo para "el boludo del pelado". La principal sospecha de la Justicia apunta a que se refería a Spagnuolo.
En tanto, el viernes se dio a conocer un audio entre el empresario y una exempleada del organismo, que incriminarían a los involucrados en la charla telefónica y a otras personas, entre ellas el exdirector de la ANDIS.
En la llamada se escuchó al empresario algo nervioso, a lo que la empleada, de quien se desconoce el nombre, respondió: “Decime, ¿qué necesitás? Paré los pagos, sólo pagué dos cosas tuyas, personales. No se paga a nadie". La plática avanzó y hubo un acuerdo entre ellos: “Pedile un 25% o 30% de descuento y se le paga al contador cuando entre el pago. Tienen que entrar un montón de pagos”, pidió Calvete.
Sin embargo, la discusión se centró en el destino de una suma de dinero: “No se puede transferir a lo de Piero. Hay quilombo. No se otro lugar”, aseguró la empleada. Al escuchar esto, el implicado respondió: “Dejame que lo llamo y te aviso".
En tanto, la relación entre Spagnuolo y Calvete fue confirmada ya que existen registros fotográficos que evidencian, al menos, una visita del extitular de la ANDIS al domicilio de Calvete, quien gestionaba las operaciones con distintos laboratorios.
La conversación entre Miguel Ángel Calvete y su hija
La línea de investigación sobre Calvete arrojó una cantidad de detalles que impresiona. “El 12 de septiembre de 2025, Ornella Calvete le escribe a su padre para contarle que en la planta baja —parecería ser de su vivienda— había quince policías y a continuación le dice: ‘No sé si es por el cabeza de rodilla o qué’”, advirtió el fiscal en su dictamen. Su padre inmediatamente la saluda con un "hola" y Ornella Calvete le informa que ya se habían ido, que era una falsa alarma.
Luego de intercambiar stickers, Miguel Ángel Calvete le aconseja a su hija que se haga la “gil”. Ante lo cual, ella le pregunta por la empresa INDECOMM y si la firma “tiene cash blanco”, por si la allanaban. “Por si entran acá y me ven con mosca (…) o digo que me lo prestó alguien, olvidate”, concluyó la joven.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario