Coimas en ANDIS: Miguel Ángel Calvete se negó a declarar tras los audios filtrados

Sin embargo, la discusión se centró en el destino de una suma de dinero: “No se puede transferir a lo de Piero. Hay quilombo. No se otro lugar”, aseguró la empleada. Al escuchar esto, el implicado respondió: “Dejame que lo llamo y te aviso".

En tanto, la relación entre Spagnuolo y Calvete fue confirmada ya que existen registros fotográficos que evidencian, al menos, una visita del extitular de la ANDIS al domicilio de Calvete, quien gestionaba las operaciones con distintos laboratorios.

miguel angel calvete 1

La conversación entre Miguel Ángel Calvete y su hija

La línea de investigación sobre Calvete arrojó una cantidad de detalles que impresiona. “El 12 de septiembre de 2025, Ornella Calvete le escribe a su padre para contarle que en la planta baja —parecería ser de su vivienda— había quince policías y a continuación le dice: ‘No sé si es por el cabeza de rodilla o qué’”, advirtió el fiscal en su dictamen. Su padre inmediatamente la saluda con un "hola" y Ornella Calvete le informa que ya se habían ido, que era una falsa alarma.

Luego de intercambiar stickers, Miguel Ángel Calvete le aconseja a su hija que se haga la “gil”. Ante lo cual, ella le pregunta por la empresa INDECOMM y si la firma “tiene cash blanco”, por si la allanaban. “Por si entran acá y me ven con mosca (…) o digo que me lo prestó alguien, olvidate”, concluyó la joven.