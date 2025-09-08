El importante motivo familiar por el que Moria Casán no pudo asistir a votar: ¿qué le pasó?

Susana Giménez: "No me sorprendió el resultado de las elecciones, ya Milei había dicho que serían parejas"

Tras la aplastante victoria de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza en las elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires, la prensa abordó a Susana Giménez mientras la diva se disponía a asistir a una conferencia de prensa por uno de sus trabajos. Como era de esperarse, la conductora fue consultada por el resultado y lanzó una afirmación algo equivocada al inicio: "Milei ya había dicho en el discurso que estaban muy parejos", como dando a entender que los comicios tuvieron una especie de empate.

Tras ser corregida por los cronistas, reformuló: "Sí, el 14 por ciento de diferencia, bueno, qué se yo... cada cual... La Matanza siempre fue peronista, a mí no me sorprendió". Y agregó: "Que no soy peronista ya lo sabe hasta el de enfrente. El pueblo votó, el pueblo sabrá".

susana gimenez sobre las elecciones