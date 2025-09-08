El importante motivo familiar por el que Moria Casán no pudo asistir a votar: ¿qué le pasó?
El representante de la diva explicó los motivos que la obligaron a ausentarse en las urnas. Conocé todos los detalles en la nota.
Este domingo se llevaron a cabo las elecciones en la provincia de Buenos Aires y, por su cercanía con Sergio Massa y Malena Galmarini, la presencia de Moria Casán era una de las más esperadas por la prensa. Sin embargo, la diva no asistió a las urnas, lo que generó sorpresa.
Incluso, Malena Galmarini había mencionado, al salir de emitir su voto, que la diva y pareja de su padre estaba siguiendo de cerca los comicios bonaerenses: "Moria hoy tiene función, no creo verla, pero me mandó un mensaje re lindo y nos deseó suerte a todos. Ella está muy presente". Por este motivo, su ausencia en la escuela de la localidad de Parque Leloir encendió las dudas sobre qué había sucedido.
Finalmente, su representante, Maxi Cardaci, aclaró lo que ocurrió: “No pudo ir a votar porque su nieto Dante está enfermo y anoche se quedó con él. Hoy lo estuvo cuidando hasta que llegaba Sofía y después se iba para el teatro”, explicó. Cabe aclarar que, más allá de que "la One" es una diosa, por su edad ya no tiene la obligación de votar.
A pesar de esta situación, Moria Casan no suspendió sus compromisos laborales y, por la noche, subió al escenario del Teatro Metropolitan, donde protagoniza la obra Cuestión de Género junto a Jorge Marrale.
Susana Giménez: "No me sorprendió el resultado de las elecciones, ya Milei había dicho que serían parejas"
Tras la aplastante victoria de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza en las elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires, la prensa abordó a Susana Giménez mientras la diva se disponía a asistir a una conferencia de prensa por uno de sus trabajos. Como era de esperarse, la conductora fue consultada por el resultado y lanzó una afirmación algo equivocada al inicio: "Milei ya había dicho en el discurso que estaban muy parejos", como dando a entender que los comicios tuvieron una especie de empate.
Tras ser corregida por los cronistas, reformuló: "Sí, el 14 por ciento de diferencia, bueno, qué se yo... cada cual... La Matanza siempre fue peronista, a mí no me sorprendió". Y agregó: "Que no soy peronista ya lo sabe hasta el de enfrente. El pueblo votó, el pueblo sabrá".
