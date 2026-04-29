Cómo ver en vivo a Manuel Adorni con su informe de gestión en el Congreso
En un marco de tensión política y judicial, el jefe de Gabinete brinda este miércoles su reporte en el Congreso.
El jefe de Gabinete Manuel Adorni enfrenta este miércoles su primer gran examen parlamentario cuando se presente ante la Cámara de Diputados para brindar un informe de gestión que llega cargado de condimentos extra: una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y un clima de máxima confrontación con la oposición.
Con un arribo previsto para las 10:00, Adorni deberá responder un cuestionario de 4.800 preguntas formuladas por los 257 legisladores. El documento escrito, pieza fundamental de la sesión, recién estuvo disponible en los despachos parlamentarios con 24 horas de antelación, lo que generó malestar en los bloques que denuncian falta de tiempo para el análisis técnico.
Se espera que el discurso inicial del jefe de Gabinete sea estrictamente técnico y se extienda por aproximadamente una hora, antes de dar paso a las rondas de preguntas y respuestas por bloques.
A qué hora y dónde seguir la sesión de Manuel Adorni en vivo
Dada la relevancia del evento, la jornada contará con una amplia difusión. La presentación de Adorni podrá seguirse en tiempo real a través de los canales oficiales del Gobierno y las plataformas digitales de la Cámara de Diputados.
Además, el canal C5N realizará una cobertura especial con el análisis de los cruces más calientes entre el oficialismo y la oposición.
Qué se sabe de la presentación de Manuel Adorni en el Congreso
Uno de los puntos de mayor fricción es la posible presencia de militantes de La Libertad Avanza en los palcos. El diputado Esteban Paulón ya elevó una nota formal para prohibir el ingreso de personas ajenas a la función pública, buscando evitar que se repitan los insultos y gritos registrados durante la última Asamblea Legislativa.
Sin embargo, desde la Casa Rosada confirman un "blindaje" total para el funcionario: se prevé que el propio presidente Javier Milei, junto a Karina Milei y los ministros más importantes del gabinete, ocupen los palcos del primer piso en una muestra de respaldo político sin precedentes para un informe de este tipo.
La posible asistencia de Luis Caputo y Sandra Pettovello —quienes han evitado concurrir a las comisiones de trabajo anteriormente— promete elevar la temperatura del debate. Los legisladores opositores ya anticipan que, más allá de las preguntas a Adorni, el foco estará puesto en los funcionarios que observarán la sesión desde la altura.
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