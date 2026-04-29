Cómo ver en vivo a Manuel Adorni con su informe de gestión en el Congreso

A qué hora y dónde seguir la sesión de Manuel Adorni en vivo

Dada la relevancia del evento, la jornada contará con una amplia difusión. La presentación de Adorni podrá seguirse en tiempo real a través de los canales oficiales del Gobierno y las plataformas digitales de la Cámara de Diputados.

Además, el canal C5N realizará una cobertura especial con el análisis de los cruces más calientes entre el oficialismo y la oposición.

Qué se sabe de la presentación de Manuel Adorni en el Congreso

Uno de los puntos de mayor fricción es la posible presencia de militantes de La Libertad Avanza en los palcos. El diputado Esteban Paulón ya elevó una nota formal para prohibir el ingreso de personas ajenas a la función pública, buscando evitar que se repitan los insultos y gritos registrados durante la última Asamblea Legislativa.

Sin embargo, desde la Casa Rosada confirman un "blindaje" total para el funcionario: se prevé que el propio presidente Javier Milei, junto a Karina Milei y los ministros más importantes del gabinete, ocupen los palcos del primer piso en una muestra de respaldo político sin precedentes para un informe de este tipo.

La posible asistencia de Luis Caputo y Sandra Pettovello —quienes han evitado concurrir a las comisiones de trabajo anteriormente— promete elevar la temperatura del debate. Los legisladores opositores ya anticipan que, más allá de las preguntas a Adorni, el foco estará puesto en los funcionarios que observarán la sesión desde la altura.