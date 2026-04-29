Canal oficial: Manuel Adorni EN VIVO desde el Congreso por YouTube
En un marco de tensión política y judicial, el jefe de Gabinete Manuel Adorni brinda este miércoles su reporte en el Congreso. Se puede ver por YouTube.
El jefe de Gabinete Manuel Adorni enfrenta este miércoles su primer gran examen parlamentario cuando se presente ante la Cámara de Diputados para brindar un informe de gestión que llega cargado de condimentos extra: una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y un clima de máxima confrontación con la oposición.
Adorni deberá responder un cuestionario de 4.800 preguntas formuladas por los 257 legisladores. El documento escrito, pieza fundamental de la sesión, recién estuvo disponible en los despachos parlamentarios con 24 horas de antelación, lo que generó malestar en los bloques que denuncian falta de tiempo para el análisis técnico.
Manuel Adorni EN VIVO en el Congreso por YouTube
IMPORTANTE: Informe de gestión de Manuel Adorni en el Congreso EN VIVO: discurso e intervenciones, minuto a minuto
La presentación de Manuel Adorni podrá seguirse en tiempo real a través de los canales oficiales del Gobierno y las plataformas digitales de la Cámara de Diputados.
Además, el canal C5N realizará una cobertura especial con el análisis de los cruces más calientes entre el oficialismo y la oposición.
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