Impresionante operativo de seguridad en el Congreso por la presencia de Manuel Adorni

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Operativo en el Congreso: todos los cortes de calles

- Av. Entre Ríos y Av. Callo, desde Adolfo Alsina hasta Bartolomé Mitre

- Av. Rivadavia, desde Callao hasta Ayacucho

- Hipólito Yrigoyen desde Av. Entre Ríos hasta Sarandí

- Combate de los Pozos, desde Adolfo Alsina hasta Bartolomé Mitre

Según se informó desde el Congreso, uno de los accesos y salidas peatonales y vehiculares destinado solo a personal autorizado estará disponible únicamente en Bartolomé Mitre y Riobamba. La otra salida exclusiva para peatones y personal estará habilitada en Hipólito Yrigoyen y Sarandí.

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Ambos accesos cuentan con la presencia de efectivos policiales, quienes controlan minuciosamente la llegada de funcionarios y vehículos oficiales.

Hasta el momento no se brindaron detalles respecto a qué recorrido realizará la comitiva presidencial.

Los cortes en la circulación afectan considerablemente al transporte público, por lo que varios colectivos que transitan por la zona se vieron obligados a modificar sus recorridos.

Pulseras de colores y accesos restringidos dentro del Congreso

Dentro del Congreso de la Nación también se montó un estricto y selectivo operativo de seguridad. Para esto, el Gobierno diseñó un sistema de pulseras de colores y acreditaciones diferenciadas para controlar cada movimiento dentro del recinto.

De esta manera, se establecieron zonas de acceso restringido donde personas seleccionadas contarán con autorización total para circular. Además, con una lista que supera los cien invitados, el esquema busca monitorear quiénes acceden a los sectores cercanos al Presidente.

El despliegue no es casual. Se espera una asistencia masiva de la cúpula del Poder Ejecutivo para respaldar a Adorni. Todo el operativo está diseñado para recibir al presidente Milei, a la secretaria general Karina Milei y a todo el gabinete de ministros, incluyendo a figuras que han evitado el Congreso anteriormente. A esto se le suman senadores nacionales y legisladores provinciales invitados especialmente para la ocasión.