Impresionante operativo de seguridad en el Congreso por la presencia de Manuel Adorni
Cortes de calles, vallados y una importante presencia de Policía Federal y Gendarmería custodian las inmediaciones al Palacio Legislativo.
Un importante operativo de seguridad se lleva a cabo este miércoles en la zona del Congreso de la Nación en el marco de la presentación del primer informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Cámara de Diputados, la cual contará con la presencia del presidente Javier Milei.
La asistencia confirmada del Presidente y de gran parte del Gabinete llevó a reforzar aún más la seguridad en la zona, destinando un mayor número de efectivos policiales que durante los clásicos operativos que se llevan a cabo por las manifestaciones de cada miércoles.
Según confirmaron fuentes del operativo a MinutoUno, al menos cien efectivos de la Policía Federal Argentina están abocados a la seguridad en las inmediaciones del Congreso. A eso se le suma un gran número de personal de la Policía de la Ciudad y Gendarmería Nacional.
El despliegue, coordinado por fuerzas federales, incluye además un fuerte vallado montado desde tempranas horas para limitar la circulación de vehículos y peatones, con el objeto de resguardar toda el área.
Operativo en el Congreso: todos los cortes de calles
- Av. Entre Ríos y Av. Callo, desde Adolfo Alsina hasta Bartolomé Mitre
- Av. Rivadavia, desde Callao hasta Ayacucho
- Hipólito Yrigoyen desde Av. Entre Ríos hasta Sarandí
- Combate de los Pozos, desde Adolfo Alsina hasta Bartolomé Mitre
Según se informó desde el Congreso, uno de los accesos y salidas peatonales y vehiculares destinado solo a personal autorizado estará disponible únicamente en Bartolomé Mitre y Riobamba. La otra salida exclusiva para peatones y personal estará habilitada en Hipólito Yrigoyen y Sarandí.
Ambos accesos cuentan con la presencia de efectivos policiales, quienes controlan minuciosamente la llegada de funcionarios y vehículos oficiales.
Hasta el momento no se brindaron detalles respecto a qué recorrido realizará la comitiva presidencial.
Los cortes en la circulación afectan considerablemente al transporte público, por lo que varios colectivos que transitan por la zona se vieron obligados a modificar sus recorridos.
Pulseras de colores y accesos restringidos dentro del Congreso
Dentro del Congreso de la Nación también se montó un estricto y selectivo operativo de seguridad. Para esto, el Gobierno diseñó un sistema de pulseras de colores y acreditaciones diferenciadas para controlar cada movimiento dentro del recinto.
De esta manera, se establecieron zonas de acceso restringido donde personas seleccionadas contarán con autorización total para circular. Además, con una lista que supera los cien invitados, el esquema busca monitorear quiénes acceden a los sectores cercanos al Presidente.
El despliegue no es casual. Se espera una asistencia masiva de la cúpula del Poder Ejecutivo para respaldar a Adorni. Todo el operativo está diseñado para recibir al presidente Milei, a la secretaria general Karina Milei y a todo el gabinete de ministros, incluyendo a figuras que han evitado el Congreso anteriormente. A esto se le suman senadores nacionales y legisladores provinciales invitados especialmente para la ocasión.
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