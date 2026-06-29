Con Diego Santilli en lugar de Manuel Adorni, Javier Milei suma su cuarto Jefe de Gabinete

Nicolás Posse

Posse fue el primer jefe de Gabinete de la administración Milei y permaneció 169 días en el cargo, el período más breve entre sus antecesores.

Había trabajado junto al Presidente en Corporación América, donde Milei se desempeñaba como economista y Posse integraba el equipo técnico de la empresa.

Durante su gestión también tuvo a su cargo la conducción de la entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Dejó el Gobierno a fines de mayo de 2024, luego de varios meses de diferencias internas.

guillermo francos

Tras la salida de Posse, Milei designó a Guillermo Francos como jefe de Gabinete. Durante su gestión se fortaleció el vínculo con gobernadores y bloques dialoguistas, lo que permitió la aprobación de proyectos impulsados por el Gobierno, entre ellos la Ley Bases.

Francos permaneció 522 días en el cargo. Durante ese período también debió responder en el Congreso por las repercusiones del caso Libra. Renunció tras las elecciones legislativas de 2025.

Luego de la salida de Francos, el entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, asumió la Jefatura de Gabinete a comienzos de noviembre de 2025.

adorni fin2

Durante su gestión mantuvo el contacto con la prensa mientras continuó desempeñando un rol central dentro del Gobierno.

En los últimos meses quedó envuelto en cuestionamientos por viajes al exterior, la compra de bienes inmuebles y el origen de parte de su patrimonio. Posteriormente reconoció que había omitido declarar fondos provenientes de operaciones con criptomonedas.

Su salida fue confirmada este domingo, luego de que distintos sectores de la oposición impulsaran pedidos para que brindara explicaciones en el Congreso.

Tras la renuncia de Adorni, el presidente Javier Milei confirmó la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete.

diego santilli

El dirigente del PRO, exvicejefe de Gobierno porteño y exdiputado nacional, reemplazó a José Luis Espert como primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires.

Ahora, Santilli asumirá formalmente el cargo el próximo martes, cuando preste juramento en la Casa Rosada.