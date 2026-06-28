Según Javier Milei, Manuel Adorni "se fue porque era inadmisible el ataque a su familia"
En una entrevista telefónica, el Presidente detalló los motivos detrás de los cambios en el la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Luego de una jornada de máxima tensión que culminó con la oficialización del nuevo esquema de poder en la Casa Rosada, el presidente Javier Milei dio la cara en los medios de comunicación para explicar el trasfondo de la salida de Manuel Adorni y la designación de Diego Santilli.
En diálogo con el periodista Luis Majul, el mandatario descartó motivaciones técnicas en el alejamiento del funcionario y apuntó de lleno contra el desgaste personal provocado por la oposición.
Los motivos de la renuncia de Manuel Adorni, según Javier Milei
Milei fue tajante al desvincular la salida de Adorni de cualquier interna de gestión y reveló que el detonante fue de índole estrictamente familiar, marcando un límite ético que el ahora exfuncionario no estuvo dispuesto a cruzar.
"Consideró que ya eran inadmisibles los niveles de ataque personal que estaba recibiendo. En especial cuando empezó a recibir agresiones en sus hijos y mujer. Ya cuando se metieron con los hijos, eso hizo que dijera su renuncia indeclinable", explicó el jefe de Estado.
En el mismo sentido, el Presidente desestimó que la salida estuviera relacionada con el avance de los pedidos de interpelación que pesaban sobre Adorni en las comisiones de la Cámara de Diputados y el Senado. Milei ratificó su respaldo absoluto hacia su colaborador de la primera hora: "Confío en la inocencia de Adorni. Es una persona honesta", sentenció de forma contundente.
Por qué eligieron a Diego Santilli como reemplazante de Manuel Adorni
Al momento de justificar el sorpresivo desembarco de Diego Santilli en el máximo cargo ministerial, el líder libertario argumentó que la nueva etapa del plan de Gobierno requiere un perfil con mayor rodaje institucional para negociar de igual a igual con las provincias.
"Gran parte del trabajo tiene que ver con trabajar con los gobernadores y requiere de un músculo político. En este caso, desde mi punto de vista, Santilli es un gran trabajador que conoce bien el oficio político", destacó Milei.
El mandatario consideró que este movimiento estratégico servirá para "volver a darle aire a todas las cosas que tenemos que seguir haciendo", sacando pecho por el rumbo de su administración al asegurar que ya cumplieron no solo las promesas de la campaña presidencial, sino también las metas fijadas para la mitad de término.
Para concluir, el Presidente blindó la figura del dirigente del PRO y resumió que su trayectoria y el "músculo político que ha desarrollado a lo largo de toda su carrera" se convertirán en el elemento fundamental para reimpulsar de manera definitiva la ambiciosa agenda de reformas estructurales de la Casa Rosada dentro del Congreso de la Nación.
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