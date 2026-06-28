santilli karina milei adorni Según Javier Milei, Manuel Adorni "se fue porque era inadmisible el ataque a su familia"

Por qué eligieron a Diego Santilli como reemplazante de Manuel Adorni

Al momento de justificar el sorpresivo desembarco de Diego Santilli en el máximo cargo ministerial, el líder libertario argumentó que la nueva etapa del plan de Gobierno requiere un perfil con mayor rodaje institucional para negociar de igual a igual con las provincias.

"Gran parte del trabajo tiene que ver con trabajar con los gobernadores y requiere de un músculo político. En este caso, desde mi punto de vista, Santilli es un gran trabajador que conoce bien el oficio político", destacó Milei.

El mandatario consideró que este movimiento estratégico servirá para "volver a darle aire a todas las cosas que tenemos que seguir haciendo", sacando pecho por el rumbo de su administración al asegurar que ya cumplieron no solo las promesas de la campaña presidencial, sino también las metas fijadas para la mitad de término.

Para concluir, el Presidente blindó la figura del dirigente del PRO y resumió que su trayectoria y el "músculo político que ha desarrollado a lo largo de toda su carrera" se convertirán en el elemento fundamental para reimpulsar de manera definitiva la ambiciosa agenda de reformas estructurales de la Casa Rosada dentro del Congreso de la Nación.