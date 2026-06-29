Diego Santilli, alineado: "Hablé con Mauricio Macri, pero el liderazgo hoy es de Javier Milei"
Diego Santilli jurará mañana a las 16 como Jefe de Gabinete tras la salida de Manuel Adorni luego de 4 meses de controversia por denuncias de corrupción.
Muy lejos quedaron los tiempos en los que el presidente Javier Milei trataba a Diego Santilli, su recientemente designado Jefe de gabinete, de "corrupto" y de "candidato de Tik Tok". Más lejos quedaron todavía el completo alineamiento del "colorado" con Mauricio Macri. Rápidamente Santilli se sacudió el pasado de encima y se alineó de manera irrestricta con el gobierno libertario del que ya participaba como ministro del Interior.
El domingo Santilli reconoció que, tras el ofrecimiento que le hizo Milei para que ocupe el cargo que dejó el más que complicado Manuel Adorni, habló con el ex presidente Macri a quien describió como alguien que quiere que Argentina salga adelante. Sin embargo rápidamente dejó en claro su nuevo alineamiento y advirtió que hoy el liderazgo político del país es “claramente y contundentemente” de Milei.
“Estoy convencido de que Macri es de las personas que quiere que Argentina salga para adelante”, afirmó Santilli en diálogo con Radio La Red. Y agregó: “El liderazgo hoy, claramente y contundentemente, es de Javier Milei, que ganó las elecciones, que las volvió a ganar y que si Dios quiere me gustaría vuelva a reelegir para que el cambio de la Argentina continúe y crezca por décadas”.
De todos modos, Santilli prefirió no revelar el contenido de la conversación que tuvo con Macri. “Soy una persona muy respetuosa y mantengo mis conversaciones en el ámbito de la charla que mantuve”, señaló.
La designación del exvicejefe de Gobierno porteño al frente de la Jefatura de Gabinete fue recibida con elogios por las principales figuras del PRO, partido del que proviene, lo que abre interrogantes sobre el estado de la relación entre esa fuerza y La Libertad Avanza (LLA) de cara al año electoral.
Sobre ese punto, el designado jefe de Gabinete que jurará el cargo este martes a las 16, prefirió no adelantar definiciones. Recordó que Milei sostuvo desde el inicio que no le importaba la procedencia de quienes lo acompañaran, siempre que abrazaran las ideas de la libertad. “Hablar de elecciones este año... nuestra tarea es que la contundencia que estás viendo suceda y continúe este segundo semestre. Después vendrá el año electoral, que es el año que viene”, señaló.
Frente al escándalo de corrupción de Adorni que salpica a toda la gestión libertaria, Santilli sostuvo que las buenas noticias económicas quedaron opacadas por el ruido político de los últimos 4 meses. “La agenda económica viene dando números muy positivos: baja de inflación en abril, baja de inflación en mayo, viene junio pareciera en la misma tendencia, poder adquisitivo hacia arriba, los salarios le empiezan a ganar a la inflación, el riesgo país que baja fuertemente”, enumeró. Y remató: “Con todo lo que pasó, quedaron tapadas”.
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