Diego Santilli, alineado: "Hablé con Mauricio Macri, pero el liderazgo hoy es de Javier Milei"

La designación del exvicejefe de Gobierno porteño al frente de la Jefatura de Gabinete fue recibida con elogios por las principales figuras del PRO, partido del que proviene, lo que abre interrogantes sobre el estado de la relación entre esa fuerza y La Libertad Avanza (LLA) de cara al año electoral.

Manuel Adorni y Javier Milei 2 Manuel Adorni y Javier Milei

Sobre ese punto, el designado jefe de Gabinete que jurará el cargo este martes a las 16, prefirió no adelantar definiciones. Recordó que Milei sostuvo desde el inicio que no le importaba la procedencia de quienes lo acompañaran, siempre que abrazaran las ideas de la libertad. “Hablar de elecciones este año... nuestra tarea es que la contundencia que estás viendo suceda y continúe este segundo semestre. Después vendrá el año electoral, que es el año que viene”, señaló.

Frente al escándalo de corrupción de Adorni que salpica a toda la gestión libertaria, Santilli sostuvo que las buenas noticias económicas quedaron opacadas por el ruido político de los últimos 4 meses. “La agenda económica viene dando números muy positivos: baja de inflación en abril, baja de inflación en mayo, viene junio pareciera en la misma tendencia, poder adquisitivo hacia arriba, los salarios le empiezan a ganar a la inflación, el riesgo país que baja fuertemente”, enumeró. Y remató: “Con todo lo que pasó, quedaron tapadas”.