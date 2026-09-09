Con la iniciativa perdida y en medio de reveses legislativos, Milei convocó a sus diputados a Casa Rosada
El Presidente se reunirá con los legisladores y los arengará a defender con uñas y dientes el proyecto de Presupuesto 2027 que enviará más tarde al Congreso.
Mientras sigue sufriendo reveses en la cámara baja y los anuncias sobre las Islas Malvinas siguen perdiendo impacto mediático y en redes, Javier Milei obviamente no ceja en su intención de recuperar la iniciativa política perdida.
Para ello convocó a los diputados libertarios para una reunión en Casa Rosada que se llevará a cabo durante la tarde del próximo lunes, en la previa de la cena que tendrá lugar en la sede partidaria de La Libertad Avanza (LLA) de la Ciudad de Buenos Aires, donde el mandatario volverá a arengar a la tropa incondicional.
El tema de la charla en la Rosada y su discurso en el local porteño será, según se prevé, el proyecto de Presupuesto 2027 que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso en las horas siguientes, con la intención de que su debate en comisiones comience durante la semana próximo.
En cualquier caso, la arenga del Presidente en Balcarce 50 y luego en sede partidaria girará en torno a tópicos ya trillados: la baja de la inflación, la defensa del equilibrio fiscal como eje del programa económico instrumentado por Luis Caputo y cuya otra pata es el endeudamiento. Es decir, los temas con los cuales tratará de convencer al electorado en la campaña hacia las presidenciales.
Fuertes reveses para el oficialismo
El desafío de los diputados anarcocapitalistas no es de sencilla resolución, sobre todo después de que opositores duros y blandos se unieran este miércoles para hacer una poderosa demostración de fuerza ante la impotencia oficialista.
Como se sabe, lograron el quórum para la sesión especial y aprobaron por unanimidad el emplazamiento de las comisiones para tratar y dictaminar los proyectos sobre la prórroga de la emergencia en Discapacidad y de alivio a la situación de deudores morosos.
El plan de trabajo sobre la emergencia en Discapacidad, que se avaló con 249 votos, y al cual tuvo que acoplarse el oficialismo, incluye un primer plenario informativo de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda el próximo miércoles a las 12, y un segundo encuentro para dictaminar el miércoles 23 a la misma hora del mediodía.
También se aprobó por unanimidad el cronograma de trabajo para emplazar a las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, a fin de tratar y dictaminar los diversos expedientes vinculados a aliviar la situación de cerca de 6 millones de deudores morosos.
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