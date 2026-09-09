Con la iniciativa perdida y en medio de reveses legislativos, Milei convocó a sus diputados a Casa Rosada

Como se sabe, lograron el quórum para la sesión especial y aprobaron por unanimidad el emplazamiento de las comisiones para tratar y dictaminar los proyectos sobre la prórroga de la emergencia en Discapacidad y de alivio a la situación de deudores morosos.

El plan de trabajo sobre la emergencia en Discapacidad, que se avaló con 249 votos, y al cual tuvo que acoplarse el oficialismo, incluye un primer plenario informativo de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda el próximo miércoles a las 12, y un segundo encuentro para dictaminar el miércoles 23 a la misma hora del mediodía.

También se aprobó por unanimidad el cronograma de trabajo para emplazar a las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, a fin de tratar y dictaminar los diversos expedientes vinculados a aliviar la situación de cerca de 6 millones de deudores morosos.