Con un particular tuit, Manuel Adorni anunció que Victoria Villarruel entra en funciones como Presidente

Las palabras de Manuel Adorni no pasaron desapercibidas, pero no tanto por la rareza de anunciar públicamente la entrada en funciones del Vice, sino porque la motivación para dejarlo en claro sería parte de la interna ya instalada entre Javier Milei y Victoria Villarruel.

Manuel Adorni anunció que Victoria Villarruel entra en funciones

De hecho, el detalle de cuándo Victoria Villarruel entró en funciones como Presidenta se convirtió en un argumento para la defensa del exsenador entrerriano Edgardo Kueider, que está detenido en Paraguay por intentar contrabandear U$S 200.000 y fue expulsado del Congreso mientras se lo investiga en ese país y en la Argentina.

La defensa de Kueider argumentó que Victoria Villarruel estaba en funciones como presidenta de la Nación debido a que Javier Milei se encontraba de viaje, así que la sesión del Senado donde se votó la expulsión del entrerriano no habría sido válida.

Hasta la fecha la Justicia no hizo lugar a los planteos de los abogados de Kueider, sino que sostuvo la legitimidad de la Vicepresidenta como titular de la Cámara alta en el momento de la expulsión del entrerriano.

Pero por si acaso alguien entrara en duda nuevamente, y en un claro gesto de incomodidad entre el titular del Ejecutivo y su vice, Manuel Adorni se tomó el trabajo de aclarar los tantos esta tarde, aún cuando le recriminaron en X que "el Estado no funciona por Twitter", le recordaron que no es necesario el mensaje "infantil", y que "si el Escribano no le hace firmar el acta, todo esto que vos decis es papel picado".