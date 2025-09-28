Denuncian que José Luis Espert figura como receptor de millonario pago de un argentino acusado de narcotráfico

Machado está procesado en la misma causa y se encuentra detenido en Viedma a la espera de una decisión de la Corte Suprema sobre su extradición.

Según la documentación, la transferencia provino del fideicomiso Aircraft Guarantee Corp que gestionaban Machado y Mercer-Erwin bajo un esquema Ponzi (una estafa que comercializaba aviones que no existían). Este esquema habría defraudado US$350 millones, según estimaciones de los fiscales.

image La presunta contabilidad clandestina en el expediente judicial de Texas. Fuente: El Diario Ar.

Al ser consultados por El Diario Ar sobre la presunta transferencia, Espert no respondió. Machado y su abogado optaron por el silencio.

Este revelador detalle en la contabilidad fue encontrado por el equipo de Juan Grabois, quien la semana pasada denunció a Espert por lavado de activos ante tribunales federales de San Isidro.