Concejal libertario cercano a Javier Milei será relator del Mundial 2026 en la radio del Estado
El periodista deportivo, famoso por sus relatos de Boca, quedó envuelto en una polémica por su doble función como dirigente de La Libertad Avanza.
Se confirmó este jueves quién será la voz encargada de llevar las emociones de la Selección Argentina durante el Mundial 2026, y como no podía ser de otro modo durante el Gobierno de Javier Milei, el anuncio generó controversias ya que un de los protagonistas es un concejal de La Libertad Avanza (LLA).
Se trata del periodista y relator Daniel Mollo, nombre que no fue recibido con la calidez habitual de un nombramiento deportivo, sino que desató un fuerte cruce de opiniones debido a su estrecha vinculación con el poder político de turno.
La controversia radica en la "doble función" que ostenta Mollo en la actualidad. Más allá de su reconocida trayectoria en el relato deportivo —famoso por sus apasionadas narraciones de la campaña de Boca—, el periodista es un actor directo de la política partidaria.
Es que Mollo, ahora relator de Radio Nacional (AM 870), se desempeña actualmente como concejal en el partido bonaerense de San Martín. Ocupa su banca representando a La Libertad Avanza, el partido que lidera el presidente Javier Milei y que hoy gobierna los destinos del país.
¿Meritocracia o cercanía política?
El eje del conflicto gira en torno a la ética de que un funcionario público en ejercicio sea contratado por el Estado nacional para la transmisión más importante del año. Diversos sectores han señalado el vínculo personal y político entre Mollo y Milei como el factor determinante para su desembarco en la radio pública.
Polémico nombramiento de un concejal libertario para el Mundial 2026
En un contexto donde el Gobierno pregona la austeridad y la transparencia en los medios públicos, la designación de un "relator-concejal" oficialista pone a Radio Nacional en el ojo de la tormenta.
Para sus defensores, Mollo tiene la experiencia necesaria para el cargo; para sus detractores, su presencia en la cabina de transmisión borra los límites entre el periodismo deportivo y la propaganda partidaria.
Con el Mundial a la vuelta de la esquina, el debut de Mollo en la AM 870 estará bajo una lupa que va mucho más allá de lo estrictamente futbolístico.
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