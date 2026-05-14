Concejal libertario cercano a Javier Milei será relator del Mundial 2026 en la radio del Estado

El eje del conflicto gira en torno a la ética de que un funcionario público en ejercicio sea contratado por el Estado nacional para la transmisión más importante del año. Diversos sectores han señalado el vínculo personal y político entre Mollo y Milei como el factor determinante para su desembarco en la radio pública.

image Daniel Mollo, concejal de La Libertad Avanza cercano a Javier Milei que será relator del Mundial 2026.

Polémico nombramiento de un concejal libertario para el Mundial 2026

En un contexto donde el Gobierno pregona la austeridad y la transparencia en los medios públicos, la designación de un "relator-concejal" oficialista pone a Radio Nacional en el ojo de la tormenta.

Para sus defensores, Mollo tiene la experiencia necesaria para el cargo; para sus detractores, su presencia en la cabina de transmisión borra los límites entre el periodismo deportivo y la propaganda partidaria.

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, el debut de Mollo en la AM 870 estará bajo una lupa que va mucho más allá de lo estrictamente futbolístico.

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