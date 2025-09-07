El festejo de Cristina Kirchner con militantes, tras el contundente triunfo de Fuerza Patria en las elecciones
La expresidenta reaccionó a los primeros resultados con una publicación en X y salió a saludar a militantes que se acercaron a su casa en Constitución.
Cristina Fernández de Kirchner celebró el triunfo de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires con un mensaje en redes sociales y un saludo desde el balcón de su casa. La ex presidenta, condenada en la causa Vialidad, recibió a militantes kirchneristas que se concentraron frente a su domicilio de la calle San José, en Constitución.
Ni bien se conocieron los primeros resultados oficiales de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, Cristina salió a mostrarse públicamente y apareció en el balcón de su departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, para saludar a los militantes que se habían concentrado en el lugar.
Así festejó Cristina Fernández de Kirchner el triunfo de Fuerza Patria en las Elecciones
El mensaje completo de CKF en sus redes sociales
"¿Viste Milei?... Banalizar y vandalizar el “Nunca Más”, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco. Pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal. Y mejor ni te cuento cómo está el resto (de los que todavía tienen laburo)… Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas… Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy. Saludos cordiales desde San José 1111. P/D1: Por eso, el próximo 26 de octubre, Kirchnerismo y Peronismo… ¡Más que nunca! P/D2: Ah, Milei… casi me olvidaba. Dejá de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía vos y el Toto Caputo… Que si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros solo quedaran las cenizas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento… “economista experto en crecimiento con o sin dinero”.
