Juan Grabois demandó penalmente a José Luis Espert por recibir presuntos fondos narcos por 200 mil dólares

Según se detalla, el monto de los 200 mil dólares figura en un "libro contable secreto" de Machado y su principal socia en estas maniobras, Debra Mercer-Erwin (condenada en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos) en una nómina bajo el nombre de Espert y habría sido utilizado por la fiscal de Texas como prueba documental en la causa.

espert milei lomas de zamora Foto: NA | Claudio Fanchi.

De acuerdo a la investigación de Lacunza, la relación entre Espert y Machado comenzó en marzo de 2019 en una reunión realizada en el aeropuerto de San Fernando, luego de que el economista anunciara que iba a ser candidato presidencial ese mismo año por el frente Despertar.

En aquel encuentro Machado acordó proveer a Espert "un avión con piloto de libre disponibilidad con base operativa en San Fernando, un auto blindado y fondos para la campaña. ¿Cuántos? Espert habría pedido 5 millones de dólares, pero lo realmente comprometido vuelve a entrar en un terreno impreciso, según quién sea el consultado, con un piso de 2,5 millones de dólares y techos bastante más altos”, escribía Lacunza en su artículo.

Espert utilizó luego ese avión para viajar a Viedma con el propósito de presentar su libro “La sociedad cómplice”. En la apertura de ese evento incluso le agradeció a Fred Machado “por el excelente vuelo que hemos tenido”.

Juan Grabois Foto: Marcelo Capece / Noticias Argentinas

Entre los asistentes a la presentación del libro estaban Machado y Claudio Alberto “Lechuga” Ciccarelli, primo hermano y señalado por Grabois como “prestanombre/socio de Machado en Argentina”.

Cicarelli es además pareja de la diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) Lorena Villaverde, quien estuvo detenida en los Estados Unidos por tener medio kilo de cocaína en un aeropuerto, recordó el candidato a diputado nacional de Fuerza Patria en su escrito.

Por otra parte, según reconstruyó Grabois en su denuncia, Machado entregó a Espert una camioneta Jeep Grand Cherokee, registrada por Ciccarelli y que “al momento de la detención de Machado en Argentina en abril de 2021 aún contaba con una cédula azul expedida a nombre de José Luis Espert” y de su jefe de campaña, Nazareno Gabriel Etchepare.

jose luis espert.jpg

“Según surge de las declaraciones juradas públicas, Espert incrementó su patrimonio en más de 230 millones de pesos en solo dos ejercicios fiscales, pasando de $29.489.019 en 2022 a $261.965.406 en 2024. Esta progresión -que representa un aumento del 789%- resulta absolutamente desproporcionada en relación con sus ingresos laborales y de rentas declaradas”, advierte Grabois.

“Para resumir, la evolución patrimonial de Espert tiene un antes y un después de conocer a Fred Machado”, agrega.