Crecen las tensiones en LLA: suspenden otro acto de Espert y su candidatura está en jaque

Si bien Milei salió a respaldarlo con firmeza -“no me voy a dejar psicopatear ni llevar por chismes de peluquería”-, no todos en el oficialismo comparten esa postura. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue contundente al pedirle al candidato que dé explicaciones públicas: “Tiene que volver a los medios y contestar claro”.

espert milei

En la misma línea, Guillermo Francos, jefe de Gabinete, también reclamó una respuesta “clara y contundente” sobre el caso. La controversia no solo afecta a la campaña electoral, sino también la dinámica parlamentaria. Espert preside la comisión de Presupuesto de Diputados, un espacio clave en medio del debate por las cuentas del 2026 y el eventual auxilio económico de Estados Unidos mediante un swap.

La oposición ya comenzó a presionar para removerlo de ese cargo, lo que incrementa la presión sobre su futuro político inmediato. En LLA, el dilema es claro: sostener a Espert en la lista puede blindar la decisión de Milei, pero también arriesgar el desgaste de la campaña a nivel nacional.