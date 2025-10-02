Crecen las tensiones en LLA: suspenden otro acto de Espert y su candidatura está en jaque
El candidato a diputado volvió a cancelar una actividad de campaña en medio del escándalo por sus presuntos vínculos con el narcotráfico
La Libertad Avanza (LLA)atraviesa días convulsionados por la situación de José Luis Espert, principal candidato a diputado bonaerense. En las últimas horas se confirmó la suspensión de un acto que el economista tenía previsto realizar en La Plata, lo que se suma a otras cancelaciones recientes en Tres Arroyos y San Isidro.
La seguidilla de bajas alimenta las dudas sobre su continuidad en la campaña, que quedó sacudida por la denuncia de presuntos vínculos con el narcotraficante Fred Machado.El evento en cuestión iba a realizarse este jueves en El Teatro Bar de la capital bonaerense, con la participación de dirigentes como Francisco Adorni, Sebastián Pareja y Alejandro Álvarez.
Sin embargo, fue cancelado a último momento: la explicación oficial señala que la actividad se superponía con la presentación de la reforma del Código Penal que encabezó Javier Milei en el Complejo Penitenciario de Ezeiza, pero en la práctica la decisión se da en medio de un clima de creciente incomodidad política.
Espert, los vínculos narcos y una candidatura que se cae a pedazos
La semana ya había estado marcada por otros traspiés: Espert no viajó a Tres Arroyos, donde solo asistió Diego Santilli, y se postergó un acto en San Isidro que iba a compartir con el propio Presidente. Las ausencias encendieron alarmas internas, especialmente luego de que se conociera que la Justicia de Estados Unidos lo investiga por haber recibido presuntamente 200 mil dólares de Machado.
Si bien Milei salió a respaldarlo con firmeza -“no me voy a dejar psicopatear ni llevar por chismes de peluquería”-, no todos en el oficialismo comparten esa postura. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue contundente al pedirle al candidato que dé explicaciones públicas: “Tiene que volver a los medios y contestar claro”.
En la misma línea, Guillermo Francos, jefe de Gabinete, también reclamó una respuesta “clara y contundente” sobre el caso. La controversia no solo afecta a la campaña electoral, sino también la dinámica parlamentaria. Espert preside la comisión de Presupuesto de Diputados, un espacio clave en medio del debate por las cuentas del 2026 y el eventual auxilio económico de Estados Unidos mediante un swap.
La oposición ya comenzó a presionar para removerlo de ese cargo, lo que incrementa la presión sobre su futuro político inmediato. En LLA, el dilema es claro: sostener a Espert en la lista puede blindar la decisión de Milei, pero también arriesgar el desgaste de la campaña a nivel nacional.
