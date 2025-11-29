Congreso de LLA: Karina Milei reúne a la tropa libertaria en Mar del Plata

También Regionalización y Organización Administrativa y Territorial, a cargo del senador provincial electo Diego Valenzuela, y Reforma Electoral y Modernización del Sistema de Votación, coordinado por el diputado bonaerense electo Juanes Osaba.

Se discutirán asimismo temas vinculados a la agenda libertaria en el Congreso de la Nación y la Legislatura bonaerense, como los respectivos Presupuestos públicos (nacional y provincial) o políticas parlamentarias, incluso en los concejos deliberantes.

El cierre estará a cargo de Pareja, Martín Menem y la propia Karina, “el Jefe”, quien ahora tiene entre ceja y ceja al eventual competidor con peso para lidiar con Javier Milei en 2027: Axel Kicillof.