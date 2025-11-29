Congreso de LLA: Karina Milei reúne a la tropa libertaria en Mar del Plata
La titular nacional del partido convocó a un encuentro provincial de La Libertad Avanza para aprovechar el impulso del triunfo electoral de octubre.
Karina Milei tiene en mente una nueva “madre de todas las batallas”, como la que entabló y ganó al PRO al borrarlo del mapa político de la Argentina, incluso del distrito donde el macrismo nació: la Ciudad de Buenos Aires. Ahora pretende hacer lo mismo con el principal opositor a la gestión libertaria: Axel Kicillof.
Y para encolumnar a la tropa con ese objetivo convocó al congreso provincial de La Libertad Avanza (LLA) con el fin de sellar todas las fisuras internas que el oficialismo nacional pueda exhibir y desde ahí afrontar la nueva épica libertaria contra el peronismo en general y el gobernador bonaerense en particular.
La cita es desde las 10.30 de la mañana de este domingo en Mar del Plata, específicamente en el Hotel Provincial, donde e desarrollará el congreso del espacio anarcocapitalista aprovechando el impulso de la victoria en la legislativa nacional para envalentonar a la tropa de cara al futuro político-electoral de la provincia de Buenos Aires y, por qué no, a las elecciones presidenciales de 2027.
Allí estarán la hermana del Presidente, titular del partido a nivel nacional, y el titular partidario de la provincia, Sebastián Pareja, dirigiéndose a dirigentes, se calculan unos 700, oriundos de todos los municipios de la provincia.
Los temas a tratar en el congreso de LLA en Mar del Plata
Según se informó, el encuentro se dividirá en paneles coordinados por “expertos” en cada materia: Técnica Legislativa, moderado por el presidente del bloque de senadores de la Provincia, Charlie Curestis, y Educación y Gestión de Consejos Escolares, coordinado por la diputada nacional electa Miriam Niveyro.
También Regionalización y Organización Administrativa y Territorial, a cargo del senador provincial electo Diego Valenzuela, y Reforma Electoral y Modernización del Sistema de Votación, coordinado por el diputado bonaerense electo Juanes Osaba.
Se discutirán asimismo temas vinculados a la agenda libertaria en el Congreso de la Nación y la Legislatura bonaerense, como los respectivos Presupuestos públicos (nacional y provincial) o políticas parlamentarias, incluso en los concejos deliberantes.
El cierre estará a cargo de Pareja, Martín Menem y la propia Karina, “el Jefe”, quien ahora tiene entre ceja y ceja al eventual competidor con peso para lidiar con Javier Milei en 2027: Axel Kicillof.
