Continúa el ajuste en Salud: el Gobierno echó a más de 100 trabajadores del Hospital Posadas

El comunicado emitido por el Ministerio de Salud, titulado "EN LOS HOSPITALES NACIONALES NO HAY LUGAR PARA GENTE QUE NO TRABAJA", señala: "En el camino hacia una salud pública eficiente, transparente y al servicio de los argentinos, el Gobierno Nacional continúa con el reordenamiento profundo de los hospitales nacionales. Como parte de este proceso, se decidió despedir a 110 personas del Hospital Posadas que no cumplían con sus tareas".