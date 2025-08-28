La terrible coincidencia de Karina Milei en un vuelo en medio del escándalo de coimas: "Fila 3"

Nuevo revelador audio de Spagnuolo: "A Milei le dije 'están choreando, no te podés hacer el boludo'"

Arde la interna en el gobierno de Javier Milei, mientras intentan endilgar las responsabilidades del escándalo que continúa creciendo en torno a las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que tienen en la mira, principalmente, a Karina Milei. En este contexto, Mauro Federico reveló un nuevo audio donde Diego Spagnuolo indica lo que le dijo al Presidente al respecto de "choreos" en la compra de medicamentos.

Al aire de "Argenzuela" (C5N), el periodista debatió con Jorge Rial y todo el equipo el nuevo material que deja expuesto que el jefe de Estado estaba al tanto de los robos y del nivel de involucramiento de su hermana, también secretaria de Presidencia. "Yo hablé con el Presidente. Está pasando esto y esto. Javier, le digo, están choreando. No es normal, están choreando, no te podés hacer el boludo conmigo. Pero no me tiren a mí este fardo", decía Spagnuolo.

Esto trasciende luego de que la Justicia peritara el teléfono del extitular de la Andis, donde el dato llamativo tiene que ver con la ausencia de mensajes entre Spagnuolo y los hermanos Milei, en lo que creen que se trató de una borrada manual de las pruebas que dejaban en jaque al Gobierno.

Federico reveló el archivo de voz completo, donde el funcionario desplazado agregaba: "O sea, llega a haber algún quilombo y a mi no me cuidan... Yo esto se lo dije al Presidente, tengo todos los WhatsApp de Karina, olvidate, pero a la primera que se van a llevar puesta es a Karina".

nuevo audio spagnuolo

Seguidamente, se escucha a Spagnuolo decir: "Yo no los jodo más, yo me dedico a controlar que lo mío esté ordenadito o que el quilombo lo hacen atrás, a mis espaldas y yo ahí ya no tengo nada que ver. No puedo tener control de lo que pasa a mis espaldas, pero lo que yo firmo está todo prolijito, que es lo que a mí me importa".

Por su parte, Sofía Caram aportó información que trascendió por parte de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (ATIP), la cual depende del Ministerio Público Fiscal. "La información que llega de Tribunales es que de esos dos teléfonos hay uno que estaba inactivo, lo entrega apagado, lo cual dificulta la extracción del contenido", explicó.

"Pero hay otro que fue comprado en agosto del año pasado, justo después de la primera denuncia por contrataciones directas a la Droguería Suizo Argentina que después no tiene avances. Pero en ese momento es donde el cambia el teléfono. En ese teléfono la ATIP encontró que hay borrados manuales, había chats que se habían borrado de manera manual y no hay ninguna conversación con Javier Milei que era su mejor amigo y de quien él era su abogado", detalló.

"¿Qué quería ocultar Spagnuolo si borró de manera manual en un teléfono que empezó a estar activo en agosto del año pasado y que hoy está en manos de la Justicia?", concluyó.