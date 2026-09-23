Corrupción en la Andis: Diego Spagnuolo confesó que la voz de los audios es suya

De acuerdo al citado periodista de C5N, la Cámara Federal había confirmado este miércoles la decisión que le impidió constituirse como querellante en la causa que investiga el origen y la posible obtención ilegal de los audios filtrados.

Diego Spagnuolo.

Los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah habían considerado que todavía faltaba establecer si la voz que aparece en los audios es efectivamente la de Spagnuolo, por lo cual el exfuncionario se vio obligado a hacer la confesión.

Los audios de Diego Spagnuolo

Como se recordará, fue Mauro Federico quien, en “Argenzuela”, también por C5N, reveló que los audios habrían sido grabados durante una reunión privada que tuvo Diego Spagnuolo en un bar.

En el primero se lo escucha reconocer la existencia de una cadena de corrupción de la que estaba enterado el propio Milei. "Él no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita a la gente. A los prestadores le van a pedir guita".

En otro audio, Spagnuolo cuenta qué le dijo Milei cuando le contó de la presunta corrupción. "Fui y le dije: Javier, escuchame, yo estoy denunciando todo el choreo, todo esto, y abajo tengo gente que va a pedir guita. Entonces donde yo vaya y toque a uno, van a decir ´che, flaco, está todo bien. Vos estás... ¿Y venís a pedirme guita con estos delincuentes?´ Entonces Javi ¿Qué hago?"

Y en otros que ahora forman parte de la causa, Spagnuolo reconoce que lo que cuenta es solo un "kiosquito" en referencia a los montos en cuestión. "Esto lo hacen de ratas. O sea es un kiosquito, no sé, de 20-30 dólares por mes". También dejaría en claro que la red es manejada por un empresario vinculado con los Menem. "Ella se lleva medio palo para arriba de medicamentos por mes".