Corrupción en la Andis: Diego Spagnuolo confesó que la voz de los audios es suya
El extitular de la dependencia oficial reconoció su voz para poder ser querellante en una segunda causa paralela, en la que se investiga si el exfuncionario sufrió espionaje ilegal.
El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, investigado por presuntos hechos de corrupción mientras estaba a cargo de esa dependencia, admitió que la voz que se escucha en los audios filtrados es suya.
Como se sabe, en esos audios Spagnuelo habla de coimas en el Gobierno, y su veracidad se desprende de una causa paralela en la que se investiga si el exfuncionario sufrió espionaje ilegal.
Según explicó Ariel Zak en “Minuto Uno”, por C5N, la confesión del exfuncionario "ocurre mientras intentaba voltear los audios en el otro expediente"; en efecto, en la causa principal Spagnuolo intentaba negar que su voz fuera la de los audios que dispararon una de las mayores crisis en el Gobierno Nacional.
"En el peritaje dijeron que había sido editado, que había sido manipulado con inteligencia artificial, hicieron que la Gendarmería se desdiga y dijera que no son aptos para comparaciones", recordó el periodista.
Sin embargo, en el expediente de esta segunda causa y para lograr que la Justicia lo admita como querellante, admitió: "Del contenido de aquellos audios surge que la voz del interlocutor pareciera ser la del suscripto; luciendo evidente que soy el sujeto que habría sido víctima de la maniobra de espionaje aquí investigada", según figura en el expediente.
De acuerdo al citado periodista de C5N, la Cámara Federal había confirmado este miércoles la decisión que le impidió constituirse como querellante en la causa que investiga el origen y la posible obtención ilegal de los audios filtrados.
Los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah habían considerado que todavía faltaba establecer si la voz que aparece en los audios es efectivamente la de Spagnuolo, por lo cual el exfuncionario se vio obligado a hacer la confesión.
Los audios de Diego Spagnuolo
Como se recordará, fue Mauro Federico quien, en “Argenzuela”, también por C5N, reveló que los audios habrían sido grabados durante una reunión privada que tuvo Diego Spagnuolo en un bar.
En el primero se lo escucha reconocer la existencia de una cadena de corrupción de la que estaba enterado el propio Milei. "Él no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita a la gente. A los prestadores le van a pedir guita".
En otro audio, Spagnuolo cuenta qué le dijo Milei cuando le contó de la presunta corrupción. "Fui y le dije: Javier, escuchame, yo estoy denunciando todo el choreo, todo esto, y abajo tengo gente que va a pedir guita. Entonces donde yo vaya y toque a uno, van a decir ´che, flaco, está todo bien. Vos estás... ¿Y venís a pedirme guita con estos delincuentes?´ Entonces Javi ¿Qué hago?"
Y en otros que ahora forman parte de la causa, Spagnuolo reconoce que lo que cuenta es solo un "kiosquito" en referencia a los montos en cuestión. "Esto lo hacen de ratas. O sea es un kiosquito, no sé, de 20-30 dólares por mes". También dejaría en claro que la red es manejada por un empresario vinculado con los Menem. "Ella se lleva medio palo para arriba de medicamentos por mes".
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