Santa Teresita: consideran "prácticamente nulas" las posibilidades de hallar con vida a kayakistas desaparecidos

Desde el inicio, las tareas se desarrollaron bajo condiciones meteorológicas adversas, con fuertes vientos y ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora.

Cómo se realiza la búsqueda de los kayakistas en Santa Teresita

Importante operativo de Prefectura Naval para dar con los dos kayakistas desaparecidos en el mar de Santa Teresita

Durante las primeras horas del martes, un avión B200 de la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima realizó una búsqueda aérea sobre el sector asignado, pero el resultado fue negativo. Ese mismo día, desde la Base Naval Mar del Plata zarpó el patrullero ARA “Storni”, con apoyo de un remolcador, para trasladarse hasta la zona de búsqueda, ubicada a unas 140 millas náuticas de Mar del Plata.

Una vez en el área, el patrullero y sus embarcaciones menores realizaron un amplio rastrillaje durante las horas de luz. El operativo permitió recorrer un sector de aproximadamente 30 millas de largo, con calles de búsqueda separadas por cinco millas náuticas. Pese a las tareas, después de dos horas y media no se encontró ningún rastro de los kayakistas.

Importante operativo de Prefectura Naval para dar con los dos kayakistas desaparecidos en el mar de Santa Teresita

Este miércoles, las embarcaciones volvieron a desplegarse mientras el área de búsqueda continúa creciendo. “A medida que pasa el tiempo se va ampliando el área y se van diluyendo las posibilidades de poder encontrar a estas personas”, explicó Fernando Enrique Pérez Kühn.

“Tanto las unidades de la Armada como de Prefectura zarparon en condiciones que habitualmente no son las adecuadas para poder hacer estas maniobras. Lamentamos que hasta el momento no tengamos un contacto positivo”, expresó.

El mal tiempo complica el rastrillaje en el mar

Las condiciones del mar siguen siendo uno de los principales obstáculos. Pérez Kühn indicó que en la zona hay vientos superiores a los 20 nudos y olas de entre un metro y medio y dos metros de altura. Esa situación dificulta la visibilidad y también el trabajo de los radares, que reciben numerosos falsos contactos por los rebotes sobre el oleaje. El comandante señaló además que, en este caso, se habla de personas a flote que pueden sobresalir apenas unos centímetros del agua, por lo que su detección resulta especialmente difícil en un mar con ese nivel de movimiento.

La búsqueda de los kayakistas se lleva a cabo pese a condiciones meteorológicas adversas

“Los patrulleros están buscando con radares, cámaras, señaleros que están todo el tiempo en los alerones, expuestos a la intemperie, haciendo lo posible por detectar cualquier rastro, sea un kayak, sea lo que fuera, para poder tener alguna novedad respecto de este hecho. Pero reitero, las condiciones no son adecuadas. De hecho, no eran adecuadas cuando se produjo este episodio”, aclaró Pérez Kühn.

Al ser consultado sobre las chances de encontrar con vida a los dos hombres, respondió: “Por tablas que nosotros tenemos de búsqueda y rescate, las posibilidades de sobrevida ya son prácticamente nulas”.

El operativo sigue activo y buscan en otras playas

Prefectura Naval realiza rastrillajes en varias playas de la costa bonaerense Prefectura Naval Argentina

La Armada Argentina informó que, por el momento, no estableció un límite de tiempo para la búsqueda. El patrullero ARA “Storni” fue preparado para permanecer hasta cinco días en la zona de operaciones.

En paralelo, Prefectura Naval Argentina también mantiene medios aéreos, de superficie y terrestres desplegados. Este miércoles se informó que se reforzó el operativo en el agua con la incorporación del guardacostas GC-26 “Thompson” y con recorridas por las playas de Santa Teresita, Mar del Tuyú y Mar de Ajó, además de las inmediaciones del arroyo San Clemente.

La búsqueda a pie se amplió hasta la zona norte de San Clemente del Tuyú Prefectura Naval Argentina

Además, desde el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo Mar del Plata se solicitó colaboración a los buques pesqueros que navegaban por la zona para que mantuvieran especial atención ante cualquier indicio que pudiera contribuir a la localización de los hombres.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 de Mar del Tuyú, del Departamento Judicial Dolores.

Desde Prefectura indicaron que el operativo continúa activo, con medios aéreos, de superficie y terrestres y personal de la Fuerza abocado a los rastrillajes en distintos sectores de la costa bonaerense.