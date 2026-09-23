Santa Teresita: consideran "prácticamente nulas" las posibilidades de hallar con vida a kayakistas desaparecidos
Efectivos de Prefectura Naval y de la Armada Argentina continúan en la búsqueda de los dos hombres desaparecidos desde el lunes.
La Armada Argentina informó este miércoles que las posibilidades de encontrar con vida a los dos kayakistas desaparecidos en el mar frente a Santa Teresita son “prácticamente nulas”, mientras continúa el operativo de búsqueda por agua, aire y tierra.
El Contraalmirante Fernando Enrique Pérez Kühn, Comandante del Área Naval Atlántica y Jefe de la Base Naval Mar del Plata, explicó que las tareas se realizan bajo condiciones meteorológicas adversas y que el área de rastrillaje ya fue ampliada.
El lunes en horas de la mañana, aproximadamente a las 08.30, dos kayakistas ingresaron al mar a la altura de Santa Teresita. Según confirmaron desde Prefectura Naval, previamente ambos hombres se habían presentado en la dependencia de esa localidad, donde fueron advertidos acerca de la existencia de un alerta meteorológico vigente y de la imposibilidad de navegar bajo esas condiciones.
La emergencia se inició cuando una dependencia de Prefectura ubicada en Santa Teresita recibió una comunicación telefónica de uno de los deportistas náuticos, quien informó que se encontraba navegando en un kayak color turquesa frente a la calle 29 de esa localidad, a más de tres kilómetros mar adentro, y que tenía dificultades para retornar a la playa.
De inmediato se desplegó un operativo de rescate. Primero se enviaron dos motos de agua de la Prefectura para intentar auxiliarlos, pero no lograron establecer contacto con los kayakistas. Más tarde, la Armada recibió oficialmente el pedido de Servicio de Búsqueda y Rescate (SAR) y comenzó a preparar sus unidades navales y aeronavales para participar del procedimiento.
Desde el inicio, las tareas se desarrollaron bajo condiciones meteorológicas adversas, con fuertes vientos y ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora.
Cómo se realiza la búsqueda de los kayakistas en Santa Teresita
Durante las primeras horas del martes, un avión B200 de la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima realizó una búsqueda aérea sobre el sector asignado, pero el resultado fue negativo. Ese mismo día, desde la Base Naval Mar del Plata zarpó el patrullero ARA “Storni”, con apoyo de un remolcador, para trasladarse hasta la zona de búsqueda, ubicada a unas 140 millas náuticas de Mar del Plata.
Una vez en el área, el patrullero y sus embarcaciones menores realizaron un amplio rastrillaje durante las horas de luz. El operativo permitió recorrer un sector de aproximadamente 30 millas de largo, con calles de búsqueda separadas por cinco millas náuticas. Pese a las tareas, después de dos horas y media no se encontró ningún rastro de los kayakistas.
Este miércoles, las embarcaciones volvieron a desplegarse mientras el área de búsqueda continúa creciendo. “A medida que pasa el tiempo se va ampliando el área y se van diluyendo las posibilidades de poder encontrar a estas personas”, explicó Fernando Enrique Pérez Kühn.
“Tanto las unidades de la Armada como de Prefectura zarparon en condiciones que habitualmente no son las adecuadas para poder hacer estas maniobras. Lamentamos que hasta el momento no tengamos un contacto positivo”, expresó.
El mal tiempo complica el rastrillaje en el mar
Las condiciones del mar siguen siendo uno de los principales obstáculos. Pérez Kühn indicó que en la zona hay vientos superiores a los 20 nudos y olas de entre un metro y medio y dos metros de altura. Esa situación dificulta la visibilidad y también el trabajo de los radares, que reciben numerosos falsos contactos por los rebotes sobre el oleaje. El comandante señaló además que, en este caso, se habla de personas a flote que pueden sobresalir apenas unos centímetros del agua, por lo que su detección resulta especialmente difícil en un mar con ese nivel de movimiento.
“Los patrulleros están buscando con radares, cámaras, señaleros que están todo el tiempo en los alerones, expuestos a la intemperie, haciendo lo posible por detectar cualquier rastro, sea un kayak, sea lo que fuera, para poder tener alguna novedad respecto de este hecho. Pero reitero, las condiciones no son adecuadas. De hecho, no eran adecuadas cuando se produjo este episodio”, aclaró Pérez Kühn.
Al ser consultado sobre las chances de encontrar con vida a los dos hombres, respondió: “Por tablas que nosotros tenemos de búsqueda y rescate, las posibilidades de sobrevida ya son prácticamente nulas”.
El operativo sigue activo y buscan en otras playas
La Armada Argentina informó que, por el momento, no estableció un límite de tiempo para la búsqueda. El patrullero ARA “Storni” fue preparado para permanecer hasta cinco días en la zona de operaciones.
En paralelo, Prefectura Naval Argentina también mantiene medios aéreos, de superficie y terrestres desplegados. Este miércoles se informó que se reforzó el operativo en el agua con la incorporación del guardacostas GC-26 “Thompson” y con recorridas por las playas de Santa Teresita, Mar del Tuyú y Mar de Ajó, además de las inmediaciones del arroyo San Clemente.
Además, desde el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo Mar del Plata se solicitó colaboración a los buques pesqueros que navegaban por la zona para que mantuvieran especial atención ante cualquier indicio que pudiera contribuir a la localización de los hombres.
La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 de Mar del Tuyú, del Departamento Judicial Dolores.
Desde Prefectura indicaron que el operativo continúa activo, con medios aéreos, de superficie y terrestres y personal de la Fuerza abocado a los rastrillajes en distintos sectores de la costa bonaerense.
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