El presidente del partido Unite se distanció de José Luis Espert: "Nos mintió, soy un lechoncito expiatorio"

"Lo único que te puedo decir es que cuando Espert vino a Santa Fe el partido Unite, del distrito Santa Fe, colaboró con un remís y el pago de hotel y otros gastos en función del debate que se dio en la ciudad de Santa Fe. Fue la única colaboración de un automotor o medio de traslado que hubo en la campaña", agregó.

Desde Santa Fe, el otrora jefe político de José Luis Espert afirmó que "jamás estuvimos en contacto con Fred Machado" y pintó su situación como un espectador más de la política que pasa en Buenos Aires.

"No soy un chivo expiatorio porque soy gordito: soy un lechoncito expiatorio. Lo que me enoja realmente es que ayer Espert nos mintió a los que estábamos mirando, a los votantes, a los militantes, a gente que ha puesto mucha garra en este proceso que significó Milei", convino en referencia a las últimas declaraciones mediáticas del diputado.

José Luis Espert busca renovar su banca este 26 de octubre como parte de La Libertad Avanza, pero la campaña se le volvió un tanto complicada tanto en la calle como dentro del partido libertario, donde se encontró con las caras largas y reproches del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, entre otros personajes.