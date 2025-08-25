Quién es la vidente que anuncia la renuncia de Javier Milei: anticipó el escándalo por coimas en discapacidad

venus psiquica karina milei

La predicción que impactó a todos

El video que la catapultó a la fama masiva fue publicado a mediados de agosto. En él, Venus Psíquica sostiene que el presidente Javier Milei podría dejar su cargo en medio de un escándalo judicial que, según ella, lo involucraría tanto a él como a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La vidente incluso detalla que una "persona masculina de diferentes ideas" lo reemplazaría en el poder.

La predicción cobró una fuerza inusitada en las redes debido a la reciente difusión de audios que sugieren supuestas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un caso que tocó de cerca al gobierno.

La coincidencia temporal entre la profecía y la noticia política hizo que miles de usuarios compartieran el video, debatiendo sobre si la vidente había "acertado" o si se trataba de una simple coincidencia.

Por el momento, sus seguidores esperan con ansiedad para saber si una de sus predicciones más polémicas se hará realidad. Sin embargo, no deja de ser una profecía, ya que lo único certero es que las redes sociales y la política están más conectadas que nunca.