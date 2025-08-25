Quién es la vidente que anuncia la renuncia de Javier Milei: anticipó el escándalo por coimas en discapacidad
"Venus Psíquica" es la vidente uruguaya que tiene mal a Javier Milei y a su hermana Karina: ¿Se cumplirá su profecía?
Siempre se habló sobre la relación de Javier Milei y su hermana Karina con el esoterismo y la relación con el más allá. Quizás lo que nunca se hubieran imaginado los hermanos era que una torotista-vidente iba a anunciar posibles desgracias suyas.
En el mundo digital, las predicciones esotéricas tienen un lugar de privilegio, y más aún cuando se entrelazan con la política. Este es el caso de Venus Psíquica, la vidente y tarotista uruguaya llamada Rosa Pascal que se convirtió en tendencia en las últimas horas por un video en el que asegura que el presidente Javier Milei renunciará a su cargo.
Quién es la vidente que predice la renuncia de Milei
Conocida en redes como Venus Psíquica, es una figura del mundo esotérico que ha construido una base de seguidores en plataformas como TikTok y X (antes Twitter). Se llama Rosa Pascal.
Su contenido se centra en la astrología, las lecturas de tarot y, de manera particular, en las predicciones sobre figuras políticas y eventos de interés mundial. Sus videos suelen ser directos y sin rodeos, lo que le ha ganado una audiencia que busca respuestas a futuro.
La vidente vive en Montevideo, Uruguay, y desde ahí lanza sus predicciones, que muchas veces van de la mano a consultas que le realiza la gente en general. En este caso, según contó "Venus Psíquica", recibió muchas preguntas sobre Javier y Karina Milei.
La predicción que impactó a todos
El video que la catapultó a la fama masiva fue publicado a mediados de agosto. En él, Venus Psíquica sostiene que el presidente Javier Milei podría dejar su cargo en medio de un escándalo judicial que, según ella, lo involucraría tanto a él como a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La vidente incluso detalla que una "persona masculina de diferentes ideas" lo reemplazaría en el poder.
La predicción cobró una fuerza inusitada en las redes debido a la reciente difusión de audios que sugieren supuestas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un caso que tocó de cerca al gobierno.
La coincidencia temporal entre la profecía y la noticia política hizo que miles de usuarios compartieran el video, debatiendo sobre si la vidente había "acertado" o si se trataba de una simple coincidencia.
Por el momento, sus seguidores esperan con ansiedad para saber si una de sus predicciones más polémicas se hará realidad. Sin embargo, no deja de ser una profecía, ya que lo único certero es que las redes sociales y la política están más conectadas que nunca.
