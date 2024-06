Habló el abogado de Cristina Kirchner en la previa al juicio por el atentado: "Caja de Pandora"

En esa misma línea, reflexionó:"No es que Sabag Montiel se despertó un día y dijo 'voy a matar a la vicepresidenta'" y criticó el clima de violencia que hay en el país: "Hay una violencia que todavía vemos en la fuerza política que llevó a Milei a ser presidente y está latente, esa misma gente generó un clima que se tradujo en el atentado."

Qué dijo el abogado de Cristina Kirchner en la previa el juicio por el atentado

Sobre los jueces que llevaran acabo el proceso aseguró: "La presidenta del tribunal me parece impecable, con mucha autonomía e independencia, no parece que la vayan a influenciar las tapas de Clarín y La Nación", y añadió que "los de este tribunal me parecen tres jueces insospechados."

"A Cristina Fernández y a mí no nos deja de condoler que personas jóvenes se hayan embarcado en una situación de este calibre", dijo.

Reveló, además, que anteayer pidieron una junta médica por Sabag Montiel y afirmó "es idóneo para comprender la criminalidad de los actos. Una perturbación psicológica no impide que esté en un juicio."

Sobre las expectativas del juicio, Ubeira dijo que "la perfección del juicio sería que esto genere un trasfondo y aclarar cómo llegamos al atentado", y apuntó que "a Carrizo le secuestraron cincuenta mil dólares en la casa, y según su modo de vida no puede haber tenido esos ingresos en un trabajo normal"

"Hay que estar atentos, todos los días puede haber alguna novedad, en algún momento vamos a terminar conociendo quién estuvo detrás de todo esto", dijo y aclaró que: "Van a llamar a otra persona vinculada con Revolución Federal, nos acaba de llegar cédula

Las audiencias del jucio que inicia hoy se llevarán a cabo una vez por semana en Comodoro Py , los días miércoles, por lo que todo el proceso durará varios meses. Declararán más de 250 testigos y está previsto que Cristina Kirchner preste testimonio tras la feria judicial de invierno.

La primera jornada inicia este miércoles a las 9:30. Los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari serán quienes leerán los cargos contra los acusados para luego darle la oportunidad de que presten declaración indagatoria. Posterior a ello, se comenzara con los alegatos de apertura.

Sabag Montiel está acusado del delito de “homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego” en grado de autor. Brenda Uliarte se encuentra imputada por el mismo delito, pero en su caso como coautora y Nicolás Carrizo se lo acusan de ser partícipe secundario en el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner.