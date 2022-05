Las mejores frases de Cristina Kirchner

- “El principal problema que tiene Argentina es la economía bimonetaria”

- “Si tenemos una política de exportaciones, bajos salarios y no tenemos dólares, estamos en problemas, algunos están fallando"

- “Nunca tomo una decisión desde las hormonas, sino desde las neuronas"

- "Si algún funcionario tiene miedo que se busque otro trabajo",

- "Lo que está pasando en el Poder Ejecutivo no es pelea; yo no le pegué a nadie, a mí nadie me pegó… Hay debate de ideas"

- "Un fenómeno que se está dando en Argentina: trabajadores en relación de dependencia son pobres. Esto nunca había pasado; la pobreza siempre la ubicábamos por afuera del trabajo formal"

- “La forma en que me despidió la sociedad (en 2015) es la mejor medalla que quien ha abrazo la militancia política y el peronismo puede aspirar en su vida”

- “Se conoce al primer candidato, el resto es una ristra de chorizos o de ajos que no sabemos si son chorizos y ajos. El prófugo de Montevideo (por Pepín Simón) era segundo candidato, no se hubiera enterado nadie"

- “Al poder le conviene una Corta Suprema con pocos integrantes para apretarlos con las tapas de los diarios"

- "¿Cómo no voy a creer en los méritos si mi viejo era colectivero y yo llegué a presidenta?"

- "Todos los meses te revientan la cabeza aumentando Internet porque una cautelar hizo que los servicios de telecomunicaciones no sean declarados públicos"

- "Estamos vivos porque los Estados pusieron plata en los laboratorios"

- "El capitalismo de Estado es algo que conocemos los peronistas"

- "Entre la Constitución que reformamos en el 94 y la de Alberdi, me quedo con la de Alberdi"

- "En Argentina el poder mediático está concentrado"

- “Las mayores inversiones se dieron en China. El capitalismo va donde gana plata y donde le conviene. No es cuestión de ideología"

- "Hay dirigentes con miedo a imaginar cambios".

En vivo desde Chaco, ceremonia de entrega del doctorado Honoris Causa de la UNCAUS.