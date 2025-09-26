De San José 1111 a Malvinas: excombatientes llevaron objetos personales de Cristina Kirchner a las Islas
Veteranos de la Guerra cumplieron su deseo de llevar elementos de la expresidenta al archipiélago.
Un grupo de excombatientes de Malvinas llevaron objetos personales de Cristina Fernández de Kirchner al cementerio de Darwin en homenaje a los caídos en la guerra de 1982.
Tal como compartió la exvicepresidente con un emotivo video en sus redes sociales, el pasado 19 de septiembre mantuvo una reunión con integrantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata en su departamento de San José 1111, donde les entregó objetos personales y de gran valor emocional para que sean llevados a las islas.
“Hace unos días, ex combatientes que integran el CECIM La Plata me visitaron en San José 1111. Estaban a punto de viajar a Malvinas y querían llevar algunos objetos personales míos para dejar en las islas. Desde el fin de semana están allí, junto a nuestros caídos”, expresó este viernes Cristina Kirchner en su cuenta personal de X donde compartió el conmovedor video del encuentro.
Entre los elementos se encontraban un rosario, una escarapela con un corazón y una imagen de las Malvinas, y dos fotos: una de ella con Néstor Kirchner, la cual firmó con la dedicatoria “Con amor, Cristina”, y otra del expresidente fallecido acompañado por Fidel Castro y Hugo Chávez, el día de su asunción.
Al ser consultada sobre qué palabras le gustaría que los excombatientes pronunciaran una vez en las islas, Cristina expresó: “Que vamos a volver”.
Por su parte, uno de los excombatientes le expresó su admiración, tanto para ella como para el expresidente fallecido y sostuvo: “Ustedes son la construcción de la conciencia malvinera en un momento histórico de la Argentina. Además, le entregaron una remera con las palabras “memoria, verdad, justicia, soberanía y paz”.
Finalmente, el 21 de septiembre los excombatientes llevaron los objetos y los colocaron en una de las tumbas que permanecen en el cementerio de Darwin, ubicado en la Isla Soledad, con la placa “soldado argentino solo conocido por Dios”.
