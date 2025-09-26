De San José 1111 a Malvinas: excombatientes llevaron objetos personales de Cristina Kirchner a las Islas

Embed Hace unos días, ex combatientes que integran el CECIM La Plata me visitaron en San José 1111. Estaban a punto de viajar a Malvinas y querían llevar algunos objetos personales míos para dejar en las islas. Desde el fin de semana están allí, junto a nuestros caídos.



Malvinas:… pic.twitter.com/GRxaSWA7xJ — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 26, 2025

Por su parte, uno de los excombatientes le expresó su admiración, tanto para ella como para el expresidente fallecido y sostuvo: “Ustedes son la construcción de la conciencia malvinera en un momento histórico de la Argentina. Además, le entregaron una remera con las palabras “memoria, verdad, justicia, soberanía y paz”.

Finalmente, el 21 de septiembre los excombatientes llevaron los objetos y los colocaron en una de las tumbas que permanecen en el cementerio de Darwin, ubicado en la Isla Soledad, con la placa “soldado argentino solo conocido por Dios”.