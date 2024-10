Cristina Kirchner, categórica en plena interna del PJ: "Los Poncio Pilatos del peronismo no van más"

Según la periodista Rosario Ayerdi, las siguientes palabras de la exmandataria apuntaron hacia el actual gobernador bonaerense: "Estoy cansada de los Judas del peronismo". Todo ello a raíz de que Kicillof había indicado un día antes que no le interesaba "disputar ninguna interna", en un multitudinario acto en Berisso, La Plata, donde se esperaba que se posicionara en la lucha que mantienen Cristina y Ricardo Quintela.

Esto, aparentemente, no habría caído en gracia en el entorno de la expresidenta, quien dijo: "No estamos eligiendo entre San Martín y Belgrano. Me hace ruido y me provoca dolor que haya gente que no se defina". ¿Se rompe un fuerte vínculo?

cristina kirchner axel kicillof

La reunión comenzó alrededor de las 10, en la sede porteña del SMATA, que conduce Ricardo Pignanelli, sobre la avenida Belgrano, y se extendió por más de dos horas y media. El encuentro fue cerrado y de extrema reserva, a punto tal que a los asistentes los hicieron dejar sus celulares afuera.

Entre las presencias en SMATA, se encontraban Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, los senadores Eduardo Wado de Pedro y Mariano Recalde. Además hubo intendentes del conurbano como Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Federico Otermin (Lomas de Zamora), Gustavo “Tano” Menéndez (Merlo), Gastón Granados (Ezeiza) y Mariel Fernández (Moreno).