Cristina Kirchner, junto a jóvenes sindicalistas: "Estaré donde haya que unir"

cristina sindicalistas

La comitiva de jóvenes dirigentes estuvo encabezada por el dirigente de La Fraternidad, Sebastián Maturano, quien estuvo acompañado por una veintena de nuevos sindicalistas.

En la reunión, Cristina rescató la figura de Saúl Ubaldini y habló de los cambios que sufrió el sector del trabajo en Argentina: "Con el altísimo grado de informalidad y con las nuevas formas de modalidad de trabajo. Esto no nos tiene que llevar a esconder la cabeza como el avestruz, sino a plantearnos como hacemos para volver a representar a todos los trabajadores".

Y agregó: "Tenemos que tener una nueva actitud y una nueva participación. Defender a nuestros afiliados y nuestra representación, pero no desentendernos de lo que pasa en el resto de la sociedad. No solamente hacer una medida de fuerza, sino pensar en medidas que no nos enfrenten a los trabajadores con la sociedad".