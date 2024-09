Cristina Kirchner le pidió a Javier Milei que deje de hacer "gestos fálicos"

Además, agregó: "Estamos en un país donde un niño lleva 90 días desaparecido, y se sospecha que ha sido víctima de trata sexual. Mientras tanto, tenemos un diputado destituido por posesión de material de abuso infantil y otro legislador detenido por el mismo motivo. Un presidente no debería usar ese tipo de lenguaje. No puede incluir violencia simbólica o explícita en sus palabras: Me gustaría pedirle que deje de recurrir a gestos fálicos".

El inesperado elogio de Cristina a Milei con el que además le pegó a Alberto Fernández

En su exposición este viernes en la Universidad Nacional del Oeste donde fue reconocida con un doctorado Honoris Causa, la ex presidenta Cristina Kirchner celebró que el gobierno encabezado por Javier Milei haya logrado que el Fondo Monetario Internacional (FMI) finalmente desplazara a Rodrigo Valdés de las negociaciones del programa que mantiene con la Argentina y elogió la insistencia del mandatario libertario con sus recurrentes cuestionamientos al ahora exdirector del Hemisferio Occidental de ese organismo multilateral de crédito. En un mismo movimiento le pegó a Alberto Fernández.

Durante su exposición en la Universidad Nacional del Oeste, donde recibió el doctorado de Honoris Causa, aseguró: "Le reconozco una cosa... Ha conseguido que lo saquen este señor Valdés, que parece que no era muy amigo de la Argentina".

Y aprovechó la ocasión para enviarle un nuevo mensaje a Fernández, aunque sin mencionarlo: "Me hubiera gustado, por ahí, que ese empeño lo hubieran tenido otros... Lo dejo ahí, no voy a avanzar más sobre ese tema". De esta manera volvió a cuestionar al expresidente por su falta de acción.

Luego, retomó su análisis sobre la gestión libertaria y la negociación con el FMI por la deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri. "Aprovecharía ese ímpetu que tiene para ver si puede lograr tener un esquema de vencimientos que sea compatible con la capacidad de pagos del país", apuntó.

En esa línea, aclaró que "nadie está hablando de no pagar" y le sugirió a Milei que también podría "reclamar la eliminación de la sobretasa". Se refirió así a los sobrecargos de intereses de deuda, una iniciativa que inició Martín Guzmán en 2020 en sus primeros meses como ministro de Economía del gobierno del Frente de Todos, cuando advirtió que este tipo de políticas tornaban impagable la deuda con el organismo internacional de crédito, y es apoyada por varios países.