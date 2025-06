Cristina Kirchner presentó un escrito por su régimen de visitas: "Exclusión arbitraria"

“El resto de mis relaciones con el mundo exterior (amigos, amigas, compañeros, compañeras), y otras personas que conozco y me vinculo por el solo hecho de ser una persona que tiene vida, cada vez que quieran visitarme deberán presentar una solicitud al tribunal y luego esperar su autorización, en un régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie y violatorio de mis más elementales derechos civiles“, planteó y deslizó: ”De mis derechos políticos, mejor ni hablemos… te la debo".

Hoy, mis abogados tuvieron que recurrir otra decisión del mismo Tribunal, que sólo permite que me visiten, y previo listado… únicamente mi núcleo familiar, mis abogados y mis médicos.



El resto de mis… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 20, 2025

Esto en medio de la inhabilitación para ejercer cargos públicos que ratificó la Corte Suprema de Justicia como parte de la condena en la causa Vialidad, además de los seis años de prisión.

“¿Habrá una Constitución y Códigos Penales y Procesales especiales, redactados únicamente para mí y que nunca me enseñaron en la facultad?“, señaló la exmandataria, disconforme con el accionar de la Justicia desde el inicio de este expediente.

En la presentación, su defensa solicitó que se“revoque” la decisión que tomó el tribunal sobre cómo deberán ser las visitas para Cristina Kirchner en el marco de la prisión domiciliaria.

“Más allá de la pena privativa de la libertad y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, nuestra asistida no ha perdido ninguno de los demás derechos inherentes a su condición humana, tanto civiles como políticos", remarca el texto.

En eso, advirtieron que, si no es así, podrían no solo presentar un recurso de casación sino ir a la Corte Suprema de Justicia y a los organismos internacionales de derechos humanos por una supuesta afectación de las garantías constitucionales de la expresidenta.

“La medida impugnada genera un agravio actual, concreto y específico para nuestra parte”, indicaron los defensores de Cristina Kirchner sobre el régimen de visitas.

El recurso presentado por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy especifica que no fue explicitado cuál es el propósito de que quienes quieran visitar a CFK deban requerir y una autorización previa. "Tampoco se ha explicado cuál es la norma o el criterio a partir del cual el Tribunal habrá de resolver la procedencia o no de las peticiones que se le formulen, evitándose así caer en casos de discrecionalidad absoluta que no pueden ser controlados".