"La ley de Fortalecimiento en Discapacidad es algo que nos interpeló a todos. Conseguimos una media sanción prácticamente unánime de esta cámara con mucho esfuerzo", recordó la cordobesa.

En este sentido, señaló que para que el Presupuesto guardara coherencia con la media sanción del proyecto de Discapacidad era necesario suprimir los artículos 36 al 41 del texto original.

"Desde el día uno dijimos que esto se iba a concretar, y con la firma de este presupuesto una vez más cumplimos con nuestra palabra", indicó la legisladora oficialista.