Diputados: el oficialismo logró un dictamen de mayoría para la primera ley de Presupuesto de Javier Milei
Desde que asumió como presidente Javier Milei el país funciona con la ley de Presupuesto de 2023, a pesar de la devaluación inicial y la inflación sostenida.
El oficialismo logró este martes un dictamen de mayoría en Diputados para debatir lo que será la primera ley de Presupuesto aprobada durante el gobierno de Javier Milei.
Para llegar a las 27 firmas necesarias en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el bloque de La Libertad Avanza tuvo que aliarse con siete nombres ajenos: Daiana Fernández Molero (PRO), Fernando De Andreis (PRO), Lisandro Nieri (UCR), Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo, San Juan), Sebastián Nóblega (Elijo Catamarca), Elia Fernández (Independencia, Tucumán).
El titular de la comisión, Bertie Benegas Lynch (LLA), confirmó que se habían conseguido 27 firmas de los 49 integrantes que reúne el cuerpo.
Se estipula que el proyecto de ley Presupuesto 2027 llegará al recinto el miércoles 25 de noviembre.
Antes de pasar a la firma, Laura Rodríguez Machado (LLA) confirmó que el dictamen firmado eliminó los artículos de la primera versión enviada por el Poder Ejecutivo que desmantelaban el sistema de protección de la discapacidad.
"La ley de Fortalecimiento en Discapacidad es algo que nos interpeló a todos. Conseguimos una media sanción prácticamente unánime de esta cámara con mucho esfuerzo", recordó la cordobesa.
En este sentido, señaló que para que el Presupuesto guardara coherencia con la media sanción del proyecto de Discapacidad era necesario suprimir los artículos 36 al 41 del texto original.
"Desde el día uno dijimos que esto se iba a concretar, y con la firma de este presupuesto una vez más cumplimos con nuestra palabra", indicó la legisladora oficialista.
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