Causa Gas Licuado: el juez Ercolini sobreseyó a Cristina Kirchner y a Julio De Vido

Tras una pericia clave que determinó que no existieron sobreprecios en la causa que investigaba un presunto delito en la compra de de Gas Natural Licuado, el juez Julián Ercolini dictó los sobreseimientos de la ex Presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación, Julio de Vido, y el ex subsecretario de Coordinación y Control, Roberto Baratta, entre otros acusados.