Cristina Kirchner destrozó al plan económico de Javier Milei: "No tenés superávit, mirá todo lo que debes"

Y agregó: "Eso de la 'hazaña histórica' por un trimestre... y nosotros que estuvimos 6 años con superávit, ¿qué somos? ¿héroes nacionales? No, hombres y mujeres que se hacen cargo de la historia, eso fuimos. Personas con ideas claras", insistió la expresidenta.

Por otro lado, se refirió a la "legitimidad" a la cual deben aspirar los mandatarios: "La legitimidad de origen que tiene Milei necesita legitimidad en los resultados de la gestión. Aunque el presidente se enoje y haga caritas, este Gobierno no tiene plan de estabilización, que sí lo tuvo el Gobierno anterior. Un plan de estabilización no es una cuestión técnica, tiene que ser un plan político y social, acá sólo hay plan de ajuste", continuó la exvicepresidenta en su feroz crítica a la gestión libertaria.

"No me jodan más con la eficiencia del mercado, no hay eficiencia del mercado. Hay apropiación de la rentabilidad, nada más. Esto no es mercado, es ausencia del Estado", destacó Cristina ante una multitud que la aclamaba.