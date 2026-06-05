"Vivir solo cuesta vida": Cristina Kirchner recordó a Indio Solari
Con una de sus letras, la expresidenta utilizó sus redes sociales para despedir al músico e ídolo popular.
La expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, se sumó a las profundas muestras de dolor por el fallecimiento de Indio Solari con un emotivo y simbólico mensaje en sus redes sociales. La exmandataria y el artista popular, junto a su familia, mantenían un estrecho vínculo.
Para despedir al emblemático fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la exmandataria publicó una fotografía del músico acompañada por una de las frases más icónicas de la discografía ricotera, extraída de la canción "Ropa sucia".
"Vivir solo cuesta vida", escribió Cristina Kirchner, junto a una imagen del cantante en pleno show.
El breve pero potente posteo sintetizó el sentimiento de pérdida de un artista que marcó a fuego la cultura popular argentina y que siempre mantuvo una relación de profundo respeto mutuo con la dirigencia del kirchnerismo.
En pocos minutos, la publicación se llenó de interacciones por parte de miles de militantes y fanáticos que utilizaron la misma frase como un mantra para despedir al "míster".
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