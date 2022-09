El relato del testigo que atrapó al hombre que intentó asesinar a Cristina Kirchner

Confesó que en ese momento “no me di cuenta si era de juguete o era de verdad”.

“Giré a la derecha para identificarlo, lo agarro y el muchacho me mira. Le dije ‘vos tenés un arma’. Y él me responde que no, asustado. Lo agarraron otros compañeros, lo empezamos a manosear y se le cae el arma al piso”, prosiguió.

Contó que “otros muchachos se lo llevaron para la vuelta y yo me quedé en el cordón”.

En cuanto al arma, aseguró: “Escuché que gatilló dos veces”.

Al ser consultado sobre si el detenido había gritado algo, respondió: "Yo no escuché nada, vi el brazo que se asoma con el arma en la mano y nada mas".