"Yo quería matar a Cristina Kirchner": la confesión de Fernando Sabag Montiel ante los jueces

En su declaración, Sabag Montiel continuó indicando los motivos por los que decidió atentar contra la vida de la exvicepresidenta: "Más que personal es algo de interés público que tiene que ver con que yo creo que soy el resultado o el factor de muchas fallas de la Justicia. Yo estoy acá porque una parte de la Justicia argentina no funciona, entonces, me cargué una mochila en la cual traté de pagar el precio de lo que otros no hicieron".

"Con respecto a la persona de la doctora Fernández de Kirchner, es corrupta, roba, hace daño a la sociedad y demás cuestiones que ya son sabidas que no es necesario que sean aclaradas por mí, porque la mayoría de las personas siente lo mismo que yo, así que básicamente es redundar en pensamientos que popularmente pueden ser aceptados o bien vistos por parte de la sociedad", señaló, tratando de justificar su delito.

Sabag Montiel está acusado del delito de “homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego” en grado de autor; a Uliarte se encuentra imputada por el mismo delito, aunque como coautora. Mientras que a Carrizo se lo acusan de ser partícipe secundario en el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner.

En este contexto, el Poder Judicial autorizó a que solo se puedan tomar imágenes dentro de la sala en la primera jornada y por única vez. De esta manera, Sabag Montiel posó para los fotógrafos con un cartel que decía: "Me tienen secuestrado".

Qué dijo Cristina Kirchner sobre el comienzo del juicio

La exvicepresidenta Cristina Kirchner le dio retuit a un posteo del ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, en el que denuncia un "encubrimiento" del juicio por el atentado perpetrado en contra ella.

"Más claro echale agua", encabezó su mensaje Cristina. El funcionario bonaerense hizo un punteo sobre el intento de magnicidio a la expresidenta y señaló que se trata de uno de los hechos más graves desde la recuperación democrática.

Más claro echale agua. https://t.co/3V3Szd7TAI — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 26, 2024