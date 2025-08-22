Guillermo Francos: "No tengo ninguna constancia de un sistema de retornos"

Y, aunque nadie en la Casa Rosada salió hasta el momento a desmentir lo que Spaguolo dice en esos audios Francos intentó poner en duda la autenticidad del material. "No sé si la grabación está editada, cortada", especuló en un vano intento por restarle legitimidad a los audios.

Finalmente, Francos derivó la responsabilidad de la investigación al Poder Judicial, al sostener que es un tema que "tiene que dilucidar el fiscal" para "acreditar o desacreditar" los hechos denunciados.

Las declaraciones de Francos constituyen la primera reacción de un alto funcionario del Gobierno tras el despido de Spagnuolo y los múltiples allanamientos realizados por orden del juez Sebastián Casanello en la causa que investiga la presunta red de coimas.