Guillermo Francos: "No tengo ninguna constancia de un sistema de retornos"
En pleno escándalo, el jefe de Gabinete se despegó de Diego Spagnuolo, aunque tuvo que reconocer el estrecho vínculo que mantenía con Javier Milei.
Cada vez más empantanado en el barro de la corrupción, el gobierno de Javier Milei todavía no pudo reaccionar al impacto que implicaron los lapidarios audios del ahora ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, que salpican a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su mano derecha, Eduardo "Lule" Menem.
Todavía grogui por el golpe, el primero en salir a hablar del escándalo fue el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien, sin desmentir la existencia de un sistema de retornos que involucraría al círculo íntimo del mandatario se limitó a patear la pelota.
"No tengo absolutamente ninguna constancia de la existencia de un sistema irregular de retornos", aseguró Francos quien además tomó distancia de Spagnuolo.
"No tengo ninguna relación" con el ex titular de la Andis pero admitió que Spagnuolo sí tiene un estrecho vínculo con Javier Milei ya que "fue abogado del presidente en alguna causa".
En diálogo con el vocero extra oficial del gobierno libertario Luis Majul, Francos intentó restarle importancia al escándalo y los audios de Spagnuolo que se filtraron a la prensa y afirmó que lo que el exfuncionario pudo haber dicho "no tiene ningún valor" para él. +
Y, aunque nadie en la Casa Rosada salió hasta el momento a desmentir lo que Spaguolo dice en esos audios Francos intentó poner en duda la autenticidad del material. "No sé si la grabación está editada, cortada", especuló en un vano intento por restarle legitimidad a los audios.
Finalmente, Francos derivó la responsabilidad de la investigación al Poder Judicial, al sostener que es un tema que "tiene que dilucidar el fiscal" para "acreditar o desacreditar" los hechos denunciados.
Las declaraciones de Francos constituyen la primera reacción de un alto funcionario del Gobierno tras el despido de Spagnuolo y los múltiples allanamientos realizados por orden del juez Sebastián Casanello en la causa que investiga la presunta red de coimas.
